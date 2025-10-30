Carlos Alcaraz? "Soffre di una sindrome": voci inquietanti

Carlos Alcaraz , dopo una stagione ricca di successi e due titoli dello Slam, ha vissuto un inatteso passo falso al Masters 1000 di Parigi , dove è stato eliminato al debutto da Cameron Norrie. Lo spagnolo, apparso nervoso e privo della consueta lucidità, ha ammesso di aver bisogno di “staccare per ritrovare equilibrio e concentrazione” in vista dei prossimi impegni di fine stagione: le Atp Finals di Torino e la Coppa Davis a Bologna.

Le critiche non si sono fatte attendere. L’ex campione Jim Courier, pur apprezzandone lo stile esplosivo, lo ha invitato a gestire meglio le giornate storte: “Una cosa che ci piace di Alcaraz è il rischio che corre in partite come questa, la sua natura imprevedibile — le sue parole — Il modo in cui attacca la rete è contro ogni previsione e logica. Gioca a tennis ad altissimo rischio. È un kamikaze. Va a rete a volte quando non ha bisogno. Ha giornate molto buone e giornate difficili come questa con Norrie”.