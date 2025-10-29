Paolo Bertolucci, "Alcaraz non l'ho mai visto così": un crollo nervoso

Carlos Alcaraz ha lasciato tutti di stucco nel suo esordio al torneo di Parigi-Bercy, dove è stato eliminato a sorpresa da Cameron Norrie dopo una partita segnata da nervosismo e frustrazione. Il numero uno del mondo aveva iniziato bene, aggiudicandosi il primo set 6-4, ma poi ha ceduto il passo al britannico, che ha ribaltato il match vincendo 6-3 nel secondo e strappando il decisivo terzo set. Ora per Jannik Sinner, in caso di vittoria, c’è la possibilità di superarlo in vetta al ranking almeno fino alle Finals di Torino.
Durante il match, lo spagnolo è apparso visibilmente teso, gesticolando e protestando più volte verso il suo angolo tecnico. Paolo Bertolucci, che commentava la sfida, ha sottolineato: “È molto nervoso, il box cerca di calmarlo — le parole dell’ex campione del Roland Garros 1976 — Io non l’ho mai visto così fuori di sé. Fa tantissimi errori, anche non forzati. Si lamenta che non sente la palla e che il campo è lento”. L’ex tennista ha poi aggiunto: “Sta cercando di accendere la luce, ma non ci riesce. Giornata storta, la concentrazione è ai minimi termini”.
Parole che, insomma, descrivono perfettamente il blackout del campione spagnolo, apparso lontano parente del giocatore brillante e aggressivo ammirato in altri tornei. Norrie, dal canto suo, ha disputato una gara solida e intelligente, sfruttando ogni momento di difficoltà dell’avversario: “Norrie ha giocato la sua onesta partita — ha concluso Bertolucci — molto male Alcaraz, una sconfitta inattesa che apre un buco nella parte alta del tabellone. Un risultato sorprendente, ma che può favorire Sinner, ora in corsa per accorciare la distanza”.