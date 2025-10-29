Alcaraz in confusione totale, cosa gli ripetono dal suo angolo

La sconfitta all’esordio apre uno spiraglio per Jannik Sinner nella corsa al trono mondiale. Se Sinner vincerà il torneo parigino, lunedì 3 novembre sarà numero 1 del mondo, ma solo per una settimana. Questo perché l'azzurro dovrà scartare i 1.500 punti della vittoria dello scorso anno a Torino. Vincendo in Francia metterebbe pressione enorme ad Alcaraz, che ora non può più sbagliare e per difendere il primato di fine anno alle Finals di Torino sarà costretto a vincere almeno tre partite.

Jannik a questo risultato, però, non ci pensa: "A dire il vero è una cosa a cui non sto pensando, sarà l'obiettivo della prossima stagione — dice — Ora voglio solo chiudere al meglio questa" ha detto il campione altoatesino in conferenza stampa pre-match. L'obiettivo per Sinner sono le Atp Finals: "C'è un torneo a cui ancora guardo ed è quello di Torino — conclude — L'anno scorso feci un'ottima corsa e quest'anno ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Ma prima c'è questo torneo qui, che l'anno scorso non ho giocato e dove non sono mai riuscito a fare bene".