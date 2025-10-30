Jannik Sinner spiana Cerundolo: il colpo finale è pazzesco

Libero logo
giovedì 30 ottobre 2025
1' di lettura

Jannik Sinner ai quarti di finale del "Rolex Paris Masters", ultimo torneo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de "La Defense Arena" della capitale francese. L'azzurro, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, si e' imposto in due set sull'argentino Francisco Cerundolo, 21esimo nel ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-1. Ai quarti Sinner sfidera' lo statunitense Ben Shelton, numero 7 del mondo e quinta forza del tabellone, che battendo oggi in due set il russo Andrey Rublev, oltre a superare il turno, si e' assicurato la partecipazione alle Atp Finals.

"Sono stato due volte avanti di un break nel primo set ma non ho convertito. Mi sono messo in una situazione non semplice. Sono contento di come ho finito la partita, mi sono sentito molto meglio", afferma Sinner dopo il match. "Ogni partita è difficile - ha aggiunto - spero di recuperare fisicamente che è la priorità. Cerchiamo di gestire la situazione, non è che sono fresco fresco, vedremo. Oggi non è stata una partita molto fisica per fortuna, ho finito in un'ora e mezza e spero di essere pronto per domani. Dovrò essere al 100% perché l'avversario è di grande livello e dovrò alzarlo anche io. Per oggi sono molto contento". 

jannik sinner

