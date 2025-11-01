Luciano Spalletti, la minaccia a Mattia Perin: "Dipende da voi..."

Luciano Spalletti ha iniziato ufficialmente la sua avventura alla Juventus, e il primo giorno è bastato per far capire a tutti che aria tirerà in casa bianconera. Poche parole, ma dal peso specifico enorme. “Tutto bene, mister?”, gli chiede Perin nei corridoi della Continassa. La risposta, con sorriso ironico e sguardo deciso, è già un manifesto: “Dipende da te… da voi”. Una battuta che racchiude la filosofia del tecnico toscano, pronto a pretendere il massimo da ogni giocatore, senza sconti.

Nel video diffuso dal club si vede l’accoglienza calorosa di Giorgio Chiellini, che lo introduce nel mondo Juve. Poi la firma del contratto, gli scatti di rito e la vestizione ufficiale con la nuova divisa. Ma dietro la facciata formale, Spalletti ha già acceso la miccia dell’ambizione: “Uomini forti, destini forti”, il suo vecchio motto, sembra risuonare tra i campi di allenamento.

In questi giorni il tecnico ha valutato da vicino il gruppo, in un primo contatto tra riunioni e primi test in campo. L’obiettivo è chiaro: riportare la Juventus in Champions e ridare identità e coraggio a una squadra che negli ultimi mesi ha perso certezze e intensità. Il contratto è a termine, con scadenza a giugno 2026 e rinnovo legato ai risultati: servirà una Juve protagonista per meritare la conferma. Il messaggio, però, è già arrivato forte e chiaro: Spalletti non vuole alibi, solo uomini disposti a lottare. E il suo “dipende da voi” è già diventato la prima regola dello spogliatoio bianconero.