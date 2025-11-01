Jannik Sinner, una telefonata clamorosa: un caso a Propaganda Live

Clamoroso: Jannik Sinner più amato dei figli (da parte dei genitori). Un paradosso, ma con un fondo di verità, almeno stando a quanto mostrato a Propaganda Live, il programma del venerdì sera condotto da Diego Bianchi su La7. Durante la consueta rassegna social del programma, sono stati mostrati alcuni post diventati virali, nei quali gli utenti scherzano sul fatto di aver messo il ragazzo di San Candido “al di sopra” dei propri figli – o, in certi casi, il contrario.
Tra i messaggi più spiazzanti, spicca quello di una ragazza che ha raccontato un episodio esilarante: mentre parlava al telefono con la madre per confidarle un suo malessere, è stata bruscamente interrotta perché "Sinner si è ritirato, sta male, ci sentiamo dopo".
Ma il fenomeno non si ferma ai social. Anche tra i volti noti dello show c’è chi vive la stessa situazione. Diego Bianchi, conduttore del programma, ha rivelato un aneddoto su sua, di madre: "Magari non la sento tutto il giorno e poi, all'improvviso, mi scrive che Sinner ha vinto il primo turno di non so quale torneo. E io non sapevo neppure che giocasse". Già, la Sinner-mania, in Italia, è dilagante.