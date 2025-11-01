Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Jannik Sinner, una telefonata clamorosa: un caso a Propaganda Live

di
Libero logo
sabato 1 novembre 2025
Jannik Sinner, una telefonata clamorosa: un caso a Propaganda Live

1' di lettura

Clamoroso: Jannik Sinner più amato dei figli (da parte dei genitori). Un paradosso, ma con un fondo di verità, almeno stando a quanto mostrato a Propaganda Live, il programma del venerdì sera condotto da Diego Bianchi su La7. Durante la consueta rassegna social del programma, sono stati mostrati alcuni post diventati virali, nei quali gli utenti scherzano sul fatto di aver messo il ragazzo di San Candido “al di sopra” dei propri figli – o, in certi casi, il contrario.

Tra i messaggi più spiazzanti, spicca quello di una ragazza che ha raccontato un episodio esilarante: mentre parlava al telefono con la madre per confidarle un suo malessere, è stata bruscamente interrotta perché "Sinner si è ritirato, sta male, ci sentiamo dopo".

Jannik Sinner mai visto, sbrocca con Cahill: "F***, stai seduto?"

Un lampo di rabbia, raro e senza precedenti, ha scosso Jannik Sinner nel cuore del match contro Ben Shelton al Masters 1...

Ma il fenomeno non si ferma ai social. Anche tra i volti noti dello show c’è chi vive la stessa situazione. Diego Bianchi, conduttore del programma, ha rivelato un aneddoto su sua, di madre: "Magari non la sento tutto il giorno e poi, all'improvviso, mi scrive che Sinner ha vinto il primo turno di non so quale torneo. E io non sapevo neppure che giocasse". Già, la Sinner-mania, in Italia, è dilagante.

Jannik Sinner, Flavio Briatore disintegra gli odiatori: "Devi essere un miserabile..."

"Quando un italiano vede passare una bella macchina, il suo primo stimolo, non è averne una anche lui, ma ta...

Al Masters 1000 di Parigi Sinner, travolge Zverev e vola in finale a Parigi: come lo ha fatto fuori

Attimi di paura Jannik Sinner interrompe l'intervista: le immagini che lo sconvolgono

Giustizia, carta canta Riforma della Giustizia, il 70% degli italiani è favorevole: ecco il sondaggio

tag
jannik sinner
propaganda live
la7
diego bianchi

Al Masters 1000 di Parigi Sinner, travolge Zverev e vola in finale a Parigi: come lo ha fatto fuori

Attimi di paura Jannik Sinner interrompe l'intervista: le immagini che lo sconvolgono

Giustizia, carta canta Riforma della Giustizia, il 70% degli italiani è favorevole: ecco il sondaggio

ti potrebbero interessare

1400x932

Serie A, la Juve sbanca a Cremona: Kostic-Cambiaso regalano la prima gioia a Spalletti

Redazione
3072x2076

Serie A, tra Napoli e Como vince la noia: 0-0 e azzurri primi

Redazione
1857x910

Gasperini, "risponde lui per me": conferenza interrotta

Redazione
1400x933

Sinner, travolge Zverev e vola in finale a Parigi: come lo ha fatto fuori

Redazione