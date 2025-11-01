Jannik Sinner mai visto, sbrocca con Cahill: "F***, stai seduto?"

Un lampo di rabbia, raro e senza precedenti, ha scosso Jannik Sinner nel cuore del match contro Ben Shelton al Masters 1000 di Parigi. Forse per la prima volta, il tennista altoatesino ha perso la sua proverbiale compostezza e se l’è presa direttamente con il suo allenatore, Darren Cahill. “I make a break and your fu*** sitting”, ha gridato verso il box dopo aver conquistato il break nel secondo set. Una reazione stizzita, esplosa in un momento chiave della partita e rivolta proprio all’uomo che più di tutti lo ha guidato verso i vertici del tennis mondiale.

Sinner ha sfogato la frustrazione di un finale di stagione logorante. Il mal di schiena, evidente soprattutto nei primi giochi, la pressione per il possibile ritorno al numero 1 del ranking - anche se solo per una settimana, prima delle Atp Finals di Torino - e la tensione accumulata dopo mesi di partite al massimo livello, hanno fatto saltare il tappo.

Curiosamente, l’esplosione è arrivata proprio contro Shelton, giocatore noto per il temperamento acceso e le esultanze teatrali. E invece, questa volta, è stato Sinner a sbroccare. Dopo il break del 3-1, il 23enne si è voltato verso il suo angolo, lamentandosi del mancato entusiasmo del coach: “Io ho fatto il break e tu sei rimasto seduto”, questo il senso delle sue parole. Un gesto che lascia intendere quanto Jannik, in quel momento, cercasse un segnale di partecipazione, un incoraggiamento più visibile. Troppa poca empatia, insomma.

Cahill, dal canto suo, non ha battuto ciglio. Rimasto calmo anche di fronte alla sfuriata dell'altoatesino, ha continuato a offrirgli indicazioni con la consueta lucidità. E il risultato gli ha dato ragione: dopo lo sfogo, Sinner ha ritrovato subito la concentrazione e ha chiuso la pratica senza esitazioni, imponendosi 6-3 6-3. A fine partita, tra i due un caloroso abbraccio: tutto archiviato.

Ora Sinner è atteso da un’altra sfida dal sapore speciale: la semifinale contro Alexander Zverev, in programma oggi, sabato 1 novembre, non prima delle 17. Un remake della finale di Vienna, dove l’altoatesino aveva trionfato pochi giorni fa. Il tedesco, nel frattempo, ha superato un combattutissimo match con Daniil Medvedev, rimontando da un set di svantaggio e annullando due match point prima di chiudere 2-6 6-3 7-6.