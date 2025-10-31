Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Porno, dal 12 novembre stretta per 48 siti hard: "Dimostrare di avere più di 18 anni"

venerdì 31 ottobre 2025
Porno, dal 12 novembre stretta per 48 siti hard: "Dimostrare di avere più di 18 anni"

1' di lettura

AgCom ha pubblicato, sul proprio sito, la lista dei siti ai quali, a partire dal prossimo 12 novembre, non si potrà più accedere attraverso l'autocertificazione della propria età. Sono 48 in totale i siti inseriti nella lista dell'Agcom. Tra questi vi sono PornHub, YouPorn, OnlyFans. La lista è stata compilata ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto Caivano che ha introdotto l'obbligo per i gestori di siti con contenuti pornografici di verificare l'età degli utenti per impedire l'accesso ai minori. La delibera AgCom 96/25/CONS stabilisce le modalità tecniche e procedurali per attuare la verifica in conformità al decreto.

Stando a quanto si apprende, chi naviga si troverà di fronte a uno sbarramento. All'inizio i siti porno in questione saranno obbligati a impedire l’ingresso nelle loro pagine web. Subito dopo il fruitore sarà indirizzato verso un altro sito che fa capo a un soggetto terzo - indipendente e di comprovata autorevolezza - che si occuperà dell'identificazione.

Siti hard vietati per sempre, la svolta per sentenza: cosa sta succedendo

Negli Stati Uniti, i giudici della Corte Suprema si trovano di fronte a un dilemma, tipicamente americano. Vogliono viet...

Per tutti coloro che cercheranno di accedere dal cellulare, dovranno scaricare un’applicazione di identificazione, che farà capo anch’essa a un “soggetto terzo indipendente e certificato”. Anche in questo caso verrà chiesto all'utente di dimostrare di avere più di 18 anni. Tuttavia, l'app non acquisirà il nome e il cognome, anche perché la privacy è tutelata con l'anonimato. Solo a quel punto la persona, se identificata come maggiorenne, potrà entrare nel sito. Il processo per accertare il requisito dell’età dovrà essere ripetuto ad ogni accesso.

La Zanzara, "perché faccio video hot": ecco chi è Asia

“OnlyFans? Ho una predisposizione al sesso e lo faccio per superare il trauma della violenza. Il primo mese ho fat...

Luci rosse e diritti Siti hard vietati per sempre, la svolta per sentenza: cosa sta succedendo

Che coppia Rocco Siffredi, la moglie Rosa: "Quando il direttore di banca ci ha provato con me"

Libro-inchiesta Lilli Gruber e la trappola del web a luci rosse: quali sono le conseguenze

tag
porno
siti

Luci rosse e diritti Siti hard vietati per sempre, la svolta per sentenza: cosa sta succedendo

Che coppia Rocco Siffredi, la moglie Rosa: "Quando il direttore di banca ci ha provato con me"

Libro-inchiesta Lilli Gruber e la trappola del web a luci rosse: quali sono le conseguenze

ti potrebbero interessare

656x329

Daniela Casulli, il veto di Fratelli d'Italia su "Zia Martina": un caso politico

3072x1632

Emanuele Pozzolo, 1 anno e 3 mesi dopo lo sparo di Capodanno

Redazione
810x478

Ilaria Salis, Elisabetta Brunelli va ad ascoltarla a Bologna e viene aggredita

Redazione
3072x1728

La Basilica di Norcia riapre, Meloni: "Simbolo dell'identità di Italia ed Europa"