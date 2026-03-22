I mercati non vivono solamente di guerra

In Cina è AI mania. Sul pianeta rosso è atterrato OpenClaw, innovativo agente AI autonomo e open source, ideato dallo sviluppatore austriaco Peter Steinberger, sta conquistando tutti! ChatGpt sta tremando? In Cina è «AImania» o OpenClaw-mania, in tutto il Paese spuntano eventi che insegnano come usare la piattaforma o come dicono i cinesi «allevare un’aragosta». L’iniziativa è sold out, OpenClaw è super popolare, tanto che la Cina ha superato gli Usa nell’adozione del software open source che può eseguire qualsiasi operazione su un computer, per te, senza il tuo intervento. Qualsiasi attività: ricerca sul web, ideare imprese, comprare biglietti aerei e persino dirigere altri bot.
Sorprendente, emozionante, ma pure spaventoso. Tutto questo, in Borsa, si traduce nel volo di titoli come Zhipu e Minimax, quest’ultima matricola di inizio 2026 che, in tre mesi, è passata da 200 a 1300$ di Hong Kong. Le chiamano le «AI tiger». Ieri è cominciata la quarta settimana del conflitto in Medioriente, ma non si può parlare sempre di guerra e petrolio, c’è altro. Per i mercati la guerra è un’opportunità che si può trasformare in problema, ma è soprattutto una distrazione, mentre il mainstream s’accanisce nel vivisezionare i vari aspetti del conflitto, attorno c’è altro.
Finanza, chi sta scommettendo sull'Italia: un segnale decisivoCambia la geografia del debito pubblico italiano: nel 2025 è cresciuta in maniera marcata la presenza degli inves...
Il mega trend non è il conflitto sul «ground», ma è il conflitto sulla Rete, entrambi si contendono lo stesso trofeo: l’energia, oggi il petrolio e domani chissà. Nucleare o solare? I prezzi comunque dovevano salire checché ne dica Barisoni che da Radio24 ogni giorno manifesta il suo stupore e ripete che nessuno l’aveva previsto. Semplicemente era inevitabile. La settimana è stata dominata dalla presenza delle Banche Centrali, quella australiana ha inaugurato la stagione degli aumenti, tutte le altre con mood differenti sono in modalità wait and see. La BoJ ne ha già messo uno in canna, mentre Fed e Bce predicano cautela cercando di rassicurare: «siamo in una posizione di neutralità, è la posizione giusta per prendere decisioni». Come Max Allegri, anche Lagarde e Powell sono guidati dalla «halma».
Per i mercati i tassi sono più brutti dei missili«Una telefonata allunga la vita». Lo slogan è quello dello spot cult della SIP di 30 anni fa che torn...
«Che fretta c’era, maledetta primavera?». Ma i mercati non aspettano, le azioni in mano ora scottano ed è meglio liberarsene in fretta. Così è accaduto venerdì 20 marzo, primo giorno di primavera e sui mercati il giorno delle scadenze tecniche, grandi risistemazioni e di pulizia di portafoglio, in Europa di prima mattina si parte pimpanti con più di un punto al rialzo, alle 11 si sgonfia tutto e siamo di nuovo in pari, apre Wall Street e si va sotto, di brutto. In Italia tra private placement, trimestrali e revisioni di panieri è un caos totale, e su alcuni titoli si sta gettando il bambino con l’acqua sporca. Madame Lagarde nella sua conferenza ha ribadito l’approccio dipendente e guidato dai dati. Il cibo preferito dall’AI che sta conquistando tutta la Cina, sta facendo piazza pulita nel settore software e presto potrebbe arrivare ai vertici della finanza. L’unico antidoto è il talento umano, ce l’avrà Kevin Warsh?