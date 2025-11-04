Jannik Sinner in hotel a Torino: ecco quanto paga a notte

Jannik Sinner , neo-numero 1 della classifica Atp, è pronto a incantare ancora una volta Torino. Sotto la Mole l'altoatesino punta a conquistare le Atp Finals, il torneo dei maestri del tennis. L'azzurro soggiornerà all'hotel Principi di Piemonte , dove hanno pernottato i grandi campioni della Juventus del passato. L'albergo è situato nel pieno centro di Torino , in una traversa di via Roma, zona del lusso piemontese. Ma quanto costerà la sua comparsata?

Si tratta di una vera e propria icona di lusso. Situata all'ultimo piano, dispone di una splendida vista panoramica e vanta una superficie totale di 135 mq. Dentro la stanza ci sono un letto matrimoniale, due grandi bagni n marmo pregiato, uno spazio benessere con cyclette e idromassaggio e la dotazione tecnologica di ultima generazione completano l’offerta. Che sia proprio questa la stanza scelta dal campione per il suo soggiorno a Torino?