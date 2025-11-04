Jannik Sinner in hotel a Torino: ecco quanto paga a notte

Jannik Sinner, neo-numero 1 della classifica Atp, è pronto a incantare ancora una volta Torino. Sotto la Mole l'altoatesino punta a conquistare le Atp Finals, il torneo dei maestri del tennis. L'azzurro soggiornerà all'hotel Principi di Piemonte, dove hanno pernottato i grandi campioni della Juventus del passato. L'albergo è situato nel pieno centro di Torino, in una traversa di via Roma, zona del lusso piemontese. Ma quanto costerà la sua comparsata?
Spulciando sul sito ufficiale dell'hotel, si apprende per la suite più costosa - oggi intitolata a Maria José, ultima regina d'Italia - per una notte di inizio novembre si arriva a spendere per la Suite presidenziale oltre 4.100 euro. Un prezzo da capogiro. Le altre stanze, invece, partono dai 400 fino agli 800 euro per una notte. Il campione potrebbe optare per la Presidential Suite, la più prestigiosa a disposizione.
Si tratta di una vera e propria icona di lusso. Situata all'ultimo piano, dispone di una splendida vista panoramica e vanta una superficie totale di 135 mq. Dentro la stanza ci sono un letto matrimoniale, due grandi bagni n marmo pregiato, uno spazio benessere con cyclette e idromassaggio e la dotazione tecnologica di ultima generazione completano l’offerta. Che sia proprio questa la stanza scelta dal campione per il suo soggiorno a Torino?