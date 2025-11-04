Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina
Sinner

Jannik Sinner in hotel a Torino: ecco quanto paga a notte

di
Libero logo
martedì 4 novembre 2025
Jannik Sinner in hotel a Torino: ecco quanto paga a notte

1' di lettura

Jannik Sinner, neo-numero 1 della classifica Atp, è pronto a incantare ancora una volta Torino. Sotto la Mole l'altoatesino punta a conquistare le Atp Finals, il torneo dei maestri del tennis. L'azzurro soggiornerà all'hotel Principi di Piemonte, dove hanno pernottato i grandi campioni della Juventus del passato. L'albergo è situato nel pieno centro di Torino, in una traversa di via Roma, zona del lusso piemontese. Ma quanto costerà la sua comparsata?

Spulciando sul sito ufficiale dell'hotel, si apprende per la suite più costosa - oggi intitolata a Maria José, ultima regina d'Italia - per una notte di inizio novembre si arriva a spendere per la Suite presidenziale oltre 4.100 euro. Un prezzo da capogiro. Le altre stanze, invece, partono dai 400 fino agli 800 euro per una notte. Il campione potrebbe optare per la Presidential Suite, la più prestigiosa a disposizione.

Adriano Panatta avverte Alcaraz: "Così Sinner non lo batti più"

Jannik Sinner conquista Parigi e torna in vetta al ranking mondiale, chiudendo nel modo migliore possibile la sua marcia...

Si tratta di una vera e propria icona di lusso. Situata all'ultimo piano, dispone di una splendida vista panoramica e vanta una superficie totale di 135 mq. Dentro la stanza ci sono un letto matrimoniale, due grandi bagni n marmo pregiato, uno spazio benessere con cyclette e idromassaggio e la dotazione tecnologica di ultima generazione completano l’offerta. Che sia proprio questa la stanza scelta dal campione per il suo soggiorno a Torino?

Sinner e Alcaraz, il primo scontro del 2026: calendario impazzito

È ufficiale: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz torneranno uno di fronte all’altro il 10 gennaio a Incheon, in ...

Torino: furto con spaccata e bottino da oltre 20mila euro

Soldi, soldi, soldi Sinner e Alcaraz, il primo scontro del 2026: calendario impazzito

A La domenica sportiva Adriano Panatta avverte Alcaraz: "Così Sinner non lo batti più"

tag
jannik sinner
torino
atp finals

Torino: furto con spaccata e bottino da oltre 20mila euro

Soldi, soldi, soldi Sinner e Alcaraz, il primo scontro del 2026: calendario impazzito

A La domenica sportiva Adriano Panatta avverte Alcaraz: "Così Sinner non lo batti più"

ti potrebbero interessare

1163x626

Quanta ipocrisia sui giornalisti, "bravi solo se nascondono il tifo"

Fabrizio Biasin
585x347

Tommaso Marini, bufera dopo la domanda di Fusco: "Niente unghie laccate?"

Redazione
3072x1830

Fiorentina, esonerato Stefano Pioli: ecco a chi è affidata la squadra

Redazione
671x407

Tania Cagnotto denuncia il video-choc: "Abusata e derubata"

Redazione