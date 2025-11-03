Sinner e Alcaraz, il primo scontro del 2026: calendario impazzito

È ufficiale: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz torneranno uno di fronte all’altro il 10 gennaio a Incheon, in Corea del Sud. L’occasione sarà il celebre evento d’esibizione “Hyundai Card Super Match”, una manifestazione che negli anni ha portato a Seul e dintorni leggende come Federer e Sampras, e che ora accoglierà i due giovani simboli del tennis moderno.
L’annuncio era arrivato a fine ottobre con un post condiviso sui social: un semplice “See you in Korea” che aveva acceso la curiosità dei tifosi. Da allora si attendeva solo la data definitiva, ora confermata dagli organizzatori. Per entrambi, l’impegno coreano arriverà subito dopo la chiusura della stagione 2025 — Sinner reduce dalle Atp Finals, Alcaraz dalla Coppa Davis — e rappresenterà il primo passo verso il nuovo anno agonistico.
Jannik Sinner, "9 su 11": rosiconi senza più argomentiNel rugby, quando una squadra non ha più uomini idonei per la mischia, l’arbitro dichiara il no contest: si...
Il teatro della sfida sarà la Incheon Inspire Arena, impianto da oltre 15mila posti pronto a riempirsi per assistere a un incontro che, pur senza valore competitivo, promette grande spettacolo. Nessuno dei due campioni prenderà parte a tornei ufficiali prima dell’Australian Open, previsto una settimana più tardi, rendendo così la sfida in Corea un ideale prologo alla stagione.
Jannik Sinner fa il break? E Cahill... ha capito la lezioneDopo il piccolo screzio andato in scena nel match contro Ben Shelton, qualcosa è - subito - cambiato nel linguagg...
Non mancano le polemiche: diversi addetti ai lavori hanno ricordato come gli stessi tennisti abbiano spesso criticato i ritmi frenetici del circuito. Tuttavia, la voglia di rivedersi in campo e di offrire un evento di prestigio ha prevalso su tutto. Dopo il precedente duello di Riyadh, Sinner e Alcaraz sono pronti a inaugurare il 2026 con una nuova sfida tra due futuri giganti del tennis mondiale.