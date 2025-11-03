Sinner e Alcaraz, il primo scontro del 2026: calendario impazzito

È ufficiale: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz torneranno uno di fronte all’altro il 10 gennaio a Incheon, in Corea del Sud. L’occasione sarà il celebre evento d’esibizione “Hyundai Card Super Match”, una manifestazione che negli anni ha portato a Seul e dintorni leggende come Federer e Sampras, e che ora accoglierà i due giovani simboli del tennis moderno.

L’annuncio era arrivato a fine ottobre con un post condiviso sui social: un semplice “See you in Korea” che aveva acceso la curiosità dei tifosi. Da allora si attendeva solo la data definitiva, ora confermata dagli organizzatori. Per entrambi, l’impegno coreano arriverà subito dopo la chiusura della stagione 2025 — Sinner reduce dalle Atp Finals, Alcaraz dalla Coppa Davis — e rappresenterà il primo passo verso il nuovo anno agonistico.