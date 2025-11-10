Sinner, esordio con vittoria a Torino: il colpo con cui ha fatto fuori Auger-Aliassime

Prima vittoria per Jannik Sinner all'esordio alle Atp Finals 2025 di Torino. Il tennista azzurro ha battuto in due set Felix-Auger Aliassime, nel match valido per il gruppo 'Bjorn Borg', con il punteggio di 7-5, 6-1 in un'ora e 40' di gioco. Dopo un primo set molto combattuto il canadese, condizionato da un problema al polpaccio che l'intervento del fisioterapista non è riuscito a risolvere, è crollato nel secondo parziale.
"Sono molto contento di rigiocare qua, è un torneo e un posto speciale. È un anno diverso, mi sono sentito abbastanza bene, il primo set è stato molto tosto poi lui ha avuto un piccolo problema fisico però soprattutto il primo set il livello era molto alto. Sono contento di come siamo partiti in questo torneo - ha detto l'azzurro nell'intervista a caldo in campo dopo la vittoria -. È molto speciale, c'è tanta Italia qui in Italia". Il riferimento è alla presenza al Masters di Lorenzo Musetti e della coppia di doppio Bolelli/Vavassori.
"Mi porto a casa sicuramente il geeling di giocare qui, ogni anno il campo è un po' diverso, sono contento di come ci siamo adattati - ha proseguito il numero due al mondo -. Ho un gruppo molto difficile e molto tosto con gente che serve molto molto forte. Devi essere concentrato per tutta la partita, appena concedi un attimino magari vai un break sotto e poi è molto difficile da recuperare. Oggi ero molto concentrato, sono molto contento, adesso vediamo come va il prossimo match".
El partido de Sinner hoy para mí METE MIEDO.— José Morón (@jmgmoron) November 10, 2025
Solo ha perdido UN punto con su primer saque.
A eso se le suma un nivelazo desde el fondo. Casi sin fisuras.
El hombre a batir, en Turín. pic.twitter.com/ZWjMURYCtd