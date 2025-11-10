Libero logo
di
lunedì 10 novembre 2025
Lorenzo Musetti, ko all'esordio contro Fritz: il colpo con cui lo ha steso

2' di lettura

Sconfitta all'esordio alle Atp Finals per Lorenzo Musetti, che ha perso il match contro Taylor Fritz valido per il gruppo 'Jimmy Connors' in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 43' di gioco. In serata, non prima delle 20.30, scenderà in campo l'altro azzurro presente al 'torneo dei maestri' iniziato ieri a Torino: Jannik Sinner affronterà infatti Felix Auger-Aliassime nel singolare che completa la prima giornata del girone 'Bjorn Borg'.

Il primo set è serrato fin dai primi game: Musetti si procura nel terzo gioco ben quattro palle break che lo statunitense annulla aggrappandosi alla prima di servizio, nel game successivo invece è Fritz a procurarsi due palle break. L'azzurro annulla la prima sfoggiando tutta la sua classe, ma non la seconda, con Fritz che vola sul 3-1 con un passante di dritto che non lascia scampo al toscano. Lo tiene statunitense il turno di battuta e nel gioco successivo si procura altre tre palle break, ma Musetti resta aggrappato al set accorciando 4-2 con uno splendido vincente di rovescio.

Sinner e Alcaraz, "un pugno solo": la clamorosa frase rubata

Le Atp Finals hanno preso ufficialmente il via oggi a Torino, con il tradizionale parterre dei migliori otto giocatori d...

Rispetto ai primi scambi il californiano non concede più nulla al rivale quando è al servizio, in compenso Musetti fatica ancora a tenere la battuta, allungando comunque il set fino al 6-3 dopo quasi 50 minuti di bordate e scambi spettacolari. Il game d'apertura del secondo parziale è interminabile, un quarto d'ora di lampi musettiani e siluri di Fritz, che si procura quattro palle break per indirizzare subito il set. Lorenzo però ne viene a capo e chiudendo il gioco con un dritto vincente sulla seconda di servizio, dopo aver tentato di sorprendere l'avversario con una battuta da sotto. Il game fiume portato a casa dall'azzurro non cambia però l'andamento del match: Fritz nei turni di battuta è una macchina perfetta,

Musetti invece continua a faticare e nel terzo gioco capitola, complice due pesantissimi doppi falli che spianano la strada allo statunitense, che successivamente conferma il break salendo 3-1. Musetti resta in scia - salva anche un match point sul 5-4 con una precisa discesa a rete - ma non riesce a impensierire l'americano nel gioco di risposta, se non nell'ultimo gioco, quando si ritrova avanti 30-0. Il californiano però resta lucido al servizio e chiudendo il match con uno schiaffo al volo, iniziando nel miglior modo possibile il suo cammino nel Masters torinese.


 

Fuori programma a Torino Alcaraz umiliato in allenamento: gestaccio a Bublik

Stratosferico Jannik Sinner rivoluziona il pianeta-tennis: "Mi bastano 40 minuti"

Italia spaccata Jannik Sinner e le tasse, il sondaggio della Ghisleri è uno choc: le cifre

Serie A, tanti lamenti, poche ambizioni: è il campionato del gambero

Ferrari, Elkann al veleno contro Leclerc ed Hamilton: "Pensino a guidare e parlino di meno"

Sinner e Alcaraz, "un pugno solo": la clamorosa frase rubata

Antonio Conte, la teoria di Di Canio: cosa c'è dietro il crollo del Napoli

