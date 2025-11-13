Djokovic, la rivelazione su moglie e figlio durante Sinner-Alcaraz: "Ho provato a tenerli lontani"

Novak Djokovic ha chiuso la sua stagione sollevando il trofeo di Atene e rinunciando al posto nelle Atp Finals, lasciando spazio al nostro Lorenzo Musetti. Ma il campione serbo continua a far discutere per le dichiarazioni rilasciate a Piers Morgan, in un’intervista che ha riacceso il dibattito sul caso doping di Jannik Sinner. “È stato tutto molto, molto strano”, ha detto Djokovic, sottolineando come a suo avviso ci sia stata “una disparità di trattamento”. Poi l’affondo: “Se fosse stato il numero 500 al mondo, credo che sarebbe stato squalificato per qualche anno”.

Nel corso della chiacchierata, Nole ha raccontato anche un episodio curioso legato alla finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz, una delle partite più leggendarie degli ultimi anni. Dopo la sconfitta in semifinale proprio contro l’altoatesino, Djokovic aveva deciso di “staccare la spina”: “Quando il mio torneo finisce, voglio solo disconnettermi — le parole del serbo — Non voglio vedere tennis, almeno per qualche giorno”.