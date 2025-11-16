Jannik Sinner si confessa: "I miei geniotri non sono a Torino, hanno cose da fare"

Per il terzo anno di fila, Jannik Sinner accede alla finale delle ATP Finals di Torino, dove difenderà il titolo conquistato nel 2024. L'azzurro, numero 2 del mondo, è una macchina da guerra sui campi indoor: imbattuto nel torneo con quattro vittorie su quattro partite e zero set persi, ha esteso a 13 la striscia di successi consecutivi contro Alex de Minaur, liquidato in semifinale con un secco 7-5, 6-2. Un match che ha confermato la sua supremazia stagionale, con 30 vittorie consecutive su superfici veloci al chiuso.In attesa della finalissima di domenica 16 novembre all'Inalpi Arena (non prima delle 18:00, in diretta su Sky Sport e Rai 2), Sinner godrà del tifo rovente del pubblico torinese e della presenza sugli spalti della fidanzata Anna Kalinskaya (nota come Laila Hasanovic in alcuni contesti). Ma stavolta mancheranno i genitori, Siglinde e Hanspeter, che seguiranno il match da casa.

Durante la conferenza stampa post-semifinale, dove Jannik ha dedicato più tempo alle interviste che al recupero in campo, un giornalista ha stuzzicato l'argomento. La risposta del 24enne altoatesino è stata un capolavoro di ironia: "Oggi qui c'era mio fratello Mark. Papà e mamma non credo che verranno, hanno un po' di cose da fare a casa, evidentemente più importanti". U

n sorriso complice che ha strappato risate, celando la tenerezza di un legame familiare solido.Si sa che la madre soffre a vedere il figlio sotto pressione, specie in un torneo di fine stagione come questo. Preferisce rilassarsi con il marito, evitando l'adrenalina degli spalti. Al loro posto, il fratello Mark ha presidiato il fronte famiglia, lui che già in passato era stato "punzecchiato" da Jannik per aver saltato la finale degli Internazionali d'Italia 2025 per il GP di F1 a Imola. L'ironia, del resto, è l'arma vincente di Sinner fuori dal campo, come in quello.Per la finale, l'avversario sarà Carlos Alcaraz, che ha superato 6-2, 6-4 Felix Auger-Aliassime in semifinale, centrando la prima finalissima alle ATP Finals. Sarà il sesto scontro diretto nel 2025 (il 16° in carriera), con lo spagnolo avanti 4-1 quest'anno e 10-5 overall. Sinner non si sbilancia: "Ho un feeling meraviglioso con gli indoor, ma mi auguro una finale ad alto livello".