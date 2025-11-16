Jannik Sinner, la domanda che lo imbarazza: "Uhm…eeehhh, non so come risponderti"

Momento di imbarazzo per Jannik Sinner. Il tennista, impegnato a Torino, viene incalzato da Ubaldo Scanagatta. "Quando dici che ogni partita, ogni avversario può avere un risultato diverso – chiede il direttore di Ubitennis – lo fai per convincere te stesso a non sottovalutare nessuno o lo fai per dirlo a noi perché potremmo pensare che può cambiare qualcosa? Hai fatto 13 vittorie con De Minaur, cinque di fila con Djokovic, cinque di fila con Zverev, quattro di fila con Aliassime, quattro di fila con Fritz, 16 di fila con gli italiani. Sono numeri che parlano chiaro".

Immediata la reazione dell'altoatesino che, in evidente difficoltà, ammette: "Uhm…eeehhh…ma sai…onestamente non so neanche cosa risponderti, metti delle domande…". Poi però, dopo averci pensato qualche secondo, Jannik replica: "Io ero in una situazione un po’ di anni fa che non avevo mai vinto contro Medvedev, ero 6-0. Nel momento in cui uno trova una chiave contro certi giocatori potrebbe funzionare per una, due o tre partite. Ma devi sempre stare attento".