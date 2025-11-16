Sinner e Alcaraz, sospeso il match per 11 minuti: "Malore in tribuna"

La finale delle ATP Finals tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz viene interrotta per quasi 12 minuti sul 2-1 per lo spagnolo e 40 pari al servizio Sinner per un intervento medico sulle tribune. Già nei giorni scorsi si sono verificato alcuni malori fra gli spettatori. In tribuna tanto arancione a sostegno del numero 2 al mondo, ma anche tanti vip.

Da John Elkann a Luciano Spalletti, passando per Alessandro Cattelan e Riccardo Scamarcio. Parata di vip all'Inalpi Arena di Torino per la finale delle Atp Finals tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Presenti personaggi del mondo dello sport, compreso Alessandro Del Piero e l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, oltre al nuotatore Thomas Ceccon, campione olimpico nei 100 dorso a Parigi 2024, e del mondo dello spettacolo, come la cantante Emma Marrone e lo chef Antonino Cannavacciuolo.