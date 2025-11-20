Haaland umilia l'Italia: "Abbiamo vinto 4-1, e adesso..."

Oslo accende le luci della festa per celebrare una qualificazione che mancava da tempo e che riporta la Norvegia sul palcoscenico mondiale. Migliaia di persone hanno affollato il centro della capitale per accogliere la squadra di Ståle Solbakken, reduce dal trionfo di San Siro che ha sancito il ritorno ai Mondiali. Sul palco allestito per l’occasione, cori, bandiere e un entusiasmo quasi travolgente hanno fatto da cornice a una serata dal sapore storico. A guidare la festa, come inevitabile, Erling Haaland. L’attaccante del Manchester City è stato acclamato come l’eroe assoluto della qualificazione e, davanti a oltre 50mila persone, è tornato sulla vittoria contro l’Italia, un 4-1 che ha fatto il giro d’Europa. “Sento che questo è l’inizio di qualcosa di grande. Ci aspettano cose entusiasmanti”. Poi la frecciata alla Nazionale di Gennaro Gattuso: “Vedremo dove arriveremo al Mondiale. Abbiamo battuto l’Italia fuori casa 4-1”, ha scandito dal palco, acclamato dalla folla.

Haaland non si è limitato a parlare di campo: il bomber, protagonista di una doppietta a San Siro, ha anche invitato i tifosi a godersi la serata senza freni. “È importante festeggiare come si deve ora. Che la gente beva un po’ di più. Bisogna bere!”, ha scherzato, alimentando ancora di più l’euforia.

