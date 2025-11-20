Djokovic "ancora non ha capito". Federer affonda il colpo

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno regalando al tennis una rivalità che promette di diventare iconica, capace di entusiasmare gli appassionati come accadde con Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Proprio il “maestro” svizzero è stato recentemente inserito nella Tennis Hall of Fame e ha commentato con orgoglio questo riconoscimento, sottolineando il legame che le grandi rivalità possono creare tra colleghi.

Intervistato da Tages-Anzeiger, Federer ha raccontato la sua visione del rapporto con Nadal e Djokovic: "Certo, le rivalità come la nostra creano un legame enorme. Oggi la vedo in modo molto diverso rispetto a prima, con molto più distacco". Secondo il campione svizzero, solo dopo la fine della carriera si comprende appieno il valore umano e sportivo delle sfide vissute in campo: "Novak non sa ancora cosa significhi. Rafa ci sta arrivando lentamente. Quando sei ancora in attività non puoi pensarla come la penso io oggi — ha detto lo svizzero — Più passa il tempo, meno ti identifichi come un singolo giocatore e più inizi a guardare al quadro generale”.