Jannik Sinner, clamoroso: ecco chi becca in vacanza

La stagione tennistica si è ufficialmente chiusa con il trionfo dell’Italia in Coppa Davis e con gli ultimi scampoli di attività dei grandi protagonisti del circuito. L’ultimo top player a salutare il campo è stato Alexander Zverev, impegnato nella semifinale di Davis persa dalla sua Germania contro la Spagna. Terminato il match con Jaime Munar, il numero tre del mondo ha immediatamente staccato la spina dopo una stagione massacrante, fatta di 24 tornei e di un calendario che lo ha visto spesso in prima linea. Per il tedesco, come ha mostrato lui stesso sui social, è arrivato il momento della pausa totale: destinazione Maldive, alla ricerca di caldo e riposo. Lo ha raccontato con un post ironico nelle storie Instagram — “Immagino sia periodo di Maldive per tutti eh?” — accompagnato da due faccine divertite e da una foto che lo ritrae in aereo in compagnia di Jannik Sinner.

Anche l’azzurro — reduce dall’Atp Finals vinta a Torino e dalle emozioni legate alla conquista della Davis a Bologna da parte dei suoi compagni azzurri — si è concesso una breve parentesi di relax prima della consueta preparazione invernale. Sinner inizierà a lavorare per il 2026 nei primi giorni di dicembre a Dubai, dove si allenerà in vista dell’Australian Open, in programma dal 18 gennaio. La pausa è breve ma necessaria per ricaricare le energie in vista di una stagione in cui partirà ancora una volta tra i principali protagonisti.