Jannik Sinner profeta, due settimane fa... cosa aveva detto

L’Italia completa un’impresa che, almeno sulla carta, sembrava complicata: niente Jannik Sinner, niente Lorenzo Musetti, ma alla fine l’insalatiera torna comunque nelle mani azzurre per il terzo anno consecutivo. A Bologna, la finale contro la Spagna si è chiusa 2-0 grazie alle vittorie di Matteo Berrettini su Pablo Carreño Busta e di Flavio Cobolli su Jaume Munar, un risultato che consegna agli uomini di Filippo Volandri un traguardo storico. Non accadeva dal 1972 che una nazionale riuscisse a vincere la Coppa Davis per tre anni di fila, allora fu il grande ciclo degli Stati Uniti.

Eppure, per quanto le assenze pesassero, non si può parlare di sorpresa assoluta. Lo stesso Sinner lo aveva anticipato qualche settimana fa in un’intervista rilasciata a Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Commentando la sua rinuncia alla Davis per dedicarsi alla preparazione della stagione successiva, aveva ricordato a tutti che l’Italia non partiva certo battuta. “Una squadra incredibile anche senza di me e la cosa che non mi piace è che non ne parla nessuno”, aveva detto, sottolineando la forza e la profondità del gruppo. E poi si era sbilanciato senza esitazioni: “La possibilità di vincere è alta”.