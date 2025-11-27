Atletico-Inter, raptus-Di Canio: "Uno che ha fame...", Barella demolito

Due sconfitte pesanti per l’Inter: prima quella nel derby contro il Milan, che ha consegnato momentaneamente le chiavi della città alla squadra di Allegri; poi il primo ko in Champions contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone al Metropolitano. Contro le grandi squadre, spesso l’Inter gioca alla pari, ma esce puntualmente sconfitta. E allora scatta il processo alla squadra di Chivu, soprattutto in tv co un Paolo Di Canio scatenato che, allo Sky Tech, analizza il gol preso al 93’ da Gimenez su calcio d’angolo.

Il faro della colpa viene puntato su Barella, reo (a seconda di Di Canio) di non aver ostacolato l’avversario nel momento di andare a saltare per colpire la palla alle spalle di Bisseck. Di Canio afferma: "Uno che ha fame, che ha voglia, deve guardare chi può arrivare".

Per spiegare l’errore, l’ex-bandiera della Lazio mima l’azione insieme a Billy Costacurta: "Chi è l’uomo che può disturbare Gimenez? Guardate Barella, è l'uomo libero e guarda solo la palla con Gimenez che gli sfila davanti. Guarda l’avversario e poi allarga le braccia, arrabbiato dopo aver subito il gol. Uno che ha fame, che ha voglia, che si vuole sporcare, deve guardare chi può arrivare perché gli altri sono tutti marcati. Doveva toccare Gimenez, facendogli perdere l'inerzia".

Ecco che Costacurta imita Gimenez simulando un salto di testa nello studio, mentre Di Canio gli si avvicina e lo cintura, lo sposta, lo spinge. L’ex-difensore del Milan sta al gioco e chiede a Fabio Capello, presente in studio anche lui, se stiano spiegando bene: “Mister, è giusto?”. Capello annuisce. Di Canio poi aggiunge: “Barella non guarda mai l'avversario, poteva guardare chi arrivava da dietro. Ha tutto il tempo per capire chi può arrivare, lui è quello più libero. Invece è gravissimo quello che fa. Non può guardare la sua porta e la palla. Io guardo verso il limite dell'area di rigore… Ragazzi vi dovete orientare, dovete avere la sensazione del pericolo! Lui poteva stare tre passi lontano da Gimenez, magari senza fargli prendere la corsa toccandolo. Gimenez fa sempre gol così? Ma se lì ci fosse stato anche Brontolo dei sette nani doveva guardare che c'era qualcuno che poteva arrivare, non può guardare la porta e la palla".