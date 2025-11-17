Italia-Norvegia, l'autogol di Lele Adani: Massacrato dai telespettatori: "Uno scempio"

Ci risiamo. Lele Adani è incappato nella solita figuraccia commentando la partita della Nazionale su Rai 1. L'opinionista stava seguendo il tentativo di impresa dei disperata ragazzi guidati da Gennaro Gattuso che, per qualificarsi direttamente ai Mondiali, dovevano battere la Norvegia col risultato di 9 a 0. Così - ovviamente - non è stato. La Nazionale scandinava ci ha rifilato un sonoro 4 a 1 e ha strappato così un pass per gli Stati Uniti. Noi invece dovremo ancora una volta affrontare i playoff.

E pensare che tutto era iniziato nel migliore dei modi. Pronti e via, subito il gol di Pio Esposito a illudere i sogni di remuntada degli Azzurri. Lo stesso giovane attaccante protagonista della conferenza stampa di Erling Haaland. Al fenomeno del City era stato chiesto se conoscesse il centravanti nerazzurri. Lui, com'era prevedibile, ha detto di no. E ha subito aggiunto che - sicuramente - avrebbe siglato un gol nella partita di San Siro. Detto, fatto.