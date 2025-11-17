Italia-Norvegia, l'autogol di Lele Adani: Massacrato dai telespettatori: "Uno scempio"

Ci risiamo. Lele Adani è incappato nella solita figuraccia commentando la partita della Nazionale su Rai 1. L'opinionista stava seguendo il tentativo di impresa dei disperata ragazzi guidati da Gennaro Gattuso che, per qualificarsi direttamente ai Mondiali, dovevano battere la Norvegia col risultato di 9 a 0. Così - ovviamente - non è stato. La Nazionale scandinava ci ha rifilato un sonoro 4 a 1 e ha strappato così un pass per gli Stati Uniti. Noi invece dovremo ancora una volta affrontare i playoff.
E pensare che tutto era iniziato nel migliore dei modi. Pronti e via, subito il gol di Pio Esposito a illudere i sogni di remuntada degli Azzurri. Lo stesso giovane attaccante protagonista della conferenza stampa di Erling Haaland. Al fenomeno del City era stato chiesto se conoscesse il centravanti nerazzurri. Lui, com'era prevedibile, ha detto di no. E ha subito aggiunto che - sicuramente - avrebbe siglato un gol nella partita di San Siro. Detto, fatto.
Lele Adani si è fatto prendere dall'entusiasmo. Al gol di Pio Esposito, l'opinionista si è lasciato andare a una frecciatina contro il norvegese: "E ora, caro Erling, lo conosci Pio? Stasera la Norvegia dorme un po', non la vedo tanto centrata". Peccato che nel secondo tempo la situazione si sia completamente ribaltata, con l'attaccante del City autore di una splendida doppietta. Così sui social si è scatenata una bufera contro Adani: "Adani eccitato per Pio Esposito come un bambino al reparto merendine di un supermercato” scrive Gobbo. “Come sempre ridicolo”, "Per quanto ancora ci obbligherete ad ascoltare questo scempio?".