Lele Adani al veleno contro Fabio Caressa: "Potevo infierire, ma non lo farò"

"Oggi sarebbe facile infierire. Eppure non mi interessa. Io mi fermo qui. Io ho detto ciò che dovevo dire, con passione e nel nome di ciò che conta davvero: il calcio. Tutto quello che dico lo faccio per questo (mostra un pallone, ndr)". Ennesimo capitolo del dissing a distanza tra Lele Adani e Fabio Caressa. L'opinionista della Rai è tornato ad attaccare l'ex collega di Sky sulla Nazionale italiana dopo la sconfitta dell'Italia contro la Norvegia a San Siro.

"Il calcio va studiato, capito, rispettato. Non si può essere impreparati sulla Norvegia, non si può parlarne con superficialità - ha spiegato Adani a Viva El Futbol -. Bisogna conoscerla, analizzarla, comunicarla in modo serio. Perché questo è il nostro lavoro, e chi non lo fa tradisce questo sport. Per il resto, per me, la questione si è chiusa ieri sera. Non ne parlerò più, a meno che non si continui a mancare di rispetto alle persone e al calcio stesso. In quel caso, basta una sola risposta. E allora arriverà".