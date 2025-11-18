Libero logo
Lele Adani al veleno contro Fabio Caressa: "Potevo infierire, ma non lo farò"

di
martedì 18 novembre 2025
"Oggi sarebbe facile infierire. Eppure non mi interessa. Io mi fermo qui. Io ho detto ciò che dovevo dire, con passione e nel nome di ciò che conta davvero: il calcio. Tutto quello che dico lo faccio per questo (mostra un pallone, ndr)". Ennesimo capitolo del dissing a distanza tra Lele Adani e Fabio Caressa. L'opinionista della Rai è tornato ad attaccare l'ex collega di Sky sulla Nazionale italiana dopo la sconfitta dell'Italia contro la Norvegia a San Siro. 

"Il calcio va studiato, capito, rispettato. Non si può essere impreparati sulla Norvegia, non si può parlarne con superficialità - ha spiegato Adani a Viva El Futbol -. Bisogna conoscerla, analizzarla, comunicarla in modo serio. Perché questo è il nostro lavoro, e chi non lo fa tradisce questo sport. Per il resto, per me, la questione si è chiusa ieri sera. Non ne parlerò più, a meno che non si continui a mancare di rispetto alle persone e al calcio stesso. In quel caso, basta una sola risposta. E allora arriverà".

Adani aveva già lanciato una frecciatina a Caressa durante la telecronaca di Italia-Norvegia, dopo il gol firmato dal fuoriclasse del Manchester CIty: "E Haaland ci segna il 3-1. Tanta qualità in questa squadra. La Norvegia è questa e si è confermata nell'ultimo anno. Magari qualcuno l'ha imparato solo sei mesi fa…".

