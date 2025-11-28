Jannik Sinner, lo schiaffo di Pete Sampras: "Non sarai mai al mio livello"

Proprio in questo contesto, un grande ex ha voluto lanciare una provocazione ai nuovi dominatori del circuito. Pete Sampras, leggenda statunitense degli anni ’90 e recordman imbattuto per chiudere sei stagioni consecutive da numero 1, ha parlato ai microfoni dell’Atp commentando le prospettive di Alcaraz e Sinner. “Finire sei anni di fila al primo posto della classifica ATP è un traguardo supremo. Probabilmente non verrà mai superato”, ha spiegato. Sampras ha aggiunto con umiltà: “Cerco di essere umile, ma il record parla da solo”.

L’americano ha ricordato la sua incredibile serie, dal 1993 al 1998, sottolineando quanto sia difficile mantenere la leadership mondiale per sei anni consecutivi. “È molto difficile rimanere al primo posto e riuscirci per sei anni di fila — ha detto — Nella mia carriera ho vinto molti tornei del Grande Slam e ho fatto grandi cose, ma il mio più grande risultato, credo, è stato essere stato il numero uno al mondo per tutti quegli anni, dominando. Non solo rimanere al primo posto, ma consolidarlo”. Sampras evidenzia anche la differenza tra il suo periodo e quello attuale: allora non c’era un vero rivale top come i Big Three, mentre oggi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contendono il vertice mondiale in una sfida aperta e serrata, destinata a catturare l’attenzione degli appassionati per i prossimi anni.