Carlos Alcaraz, il dettaglio clamoroso: ritorno imminente?

Prosegue il percorso di recupero di Carlos Alcaraz. Il numero due del mondo, costretto a saltare il Mutua Madrid Open, gli Internazionali BNL d'Italia e il Roland Garros, e poi a cancellarsi dall'ATP 500 al Queen's e da Wimbledon, è tornato ad allenarsi senza la protezione al polso destro, come emerge in un breve video diffuso sui social. Nel video lo si vede allenarsi con il preparatore atletico Alberto Lledó, e l'assenza di protezione al polso destro appare come una notizia positiva. Anche le parole del suo allenatore suggeriscono notevoli progressi fisici.
"Le settimane volano! Non riesco più a stare al tuo passo", ha scritto Lledó su Instagram.C'è ancora poca chiarezza riguardo all'esatta entità dell'infortunio di Alcaraz, che ha giocato la sua ultima partita contro Otto Virtanen al primo turno dell'ATP 500 di Barcellona a metà aprile. Da allora, in tutte le apparizioni pubbliche, Alcaraz aveva sempre indossato una protezione: prima un tutore, che si notava anche in occasione della cerimonia dei Laureus World Sports Awards, poi nelle ultime settimane una semplice fascia.Ora lo spagnolo, che è già tornato ad allenarsi anche in campo, si mostra senza alcuna protezione suggerendo così che il suo rientro alle competizioni possa essere vicino.
Jannik Sinner, il clamoroso sms inviato a Zverev dopo il Roland GarrosAnche Jannik Sinner si congratula con Alexander Zverev. Dopo la vittoria al Roland Garros, il tennista che ha battuto Fl...
Sette volte campione Slam, il murciano potrebbe essere pronto per i grandi tornei sul duro in Nordamerica: i Masters 1000 in Canada (che inizierà il 2 agosto) e Cincinnati (al via il 13), e lo US Open, trasmessi in diretta e in chiaro su SuperTennis, dove l'anno scorso ha vinto il titolo battendo Jannik Sinner in finale.Nonostante l'assenza e la perdita di oltre 3.000 punti nel ranking, Alcaraz rimane saldamente il numero due del mondo, con più di 2.500 punti di vantaggio su Alexander Zverev. Ma dopo Wimbledon lo scenario potrebbe cambiare.