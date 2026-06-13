Carlos Alcaraz, il dettaglio clamoroso: ritorno imminente?

Prosegue il percorso di recupero di Carlos Alcaraz. Il numero due del mondo, costretto a saltare il Mutua Madrid Open, gli Internazionali BNL d'Italia e il Roland Garros, e poi a cancellarsi dall'ATP 500 al Queen's e da Wimbledon, è tornato ad allenarsi senza la protezione al polso destro, come emerge in un breve video diffuso sui social. Nel video lo si vede allenarsi con il preparatore atletico Alberto Lledó, e l'assenza di protezione al polso destro appare come una notizia positiva. Anche le parole del suo allenatore suggeriscono notevoli progressi fisici.

"Le settimane volano! Non riesco più a stare al tuo passo", ha scritto Lledó su Instagram.C'è ancora poca chiarezza riguardo all'esatta entità dell'infortunio di Alcaraz, che ha giocato la sua ultima partita contro Otto Virtanen al primo turno dell'ATP 500 di Barcellona a metà aprile. Da allora, in tutte le apparizioni pubbliche, Alcaraz aveva sempre indossato una protezione: prima un tutore, che si notava anche in occasione della cerimonia dei Laureus World Sports Awards, poi nelle ultime settimane una semplice fascia.Ora lo spagnolo, che è già tornato ad allenarsi anche in campo, si mostra senza alcuna protezione suggerendo così che il suo rientro alle competizioni possa essere vicino.