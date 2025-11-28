Libero logo
Serie A, il Como batte il Sassuolo per 2-0: Fabregas aggancia l'Inter

venerdì 28 novembre 2025
Serie A, il Como batte il Sassuolo per 2-0: Fabregas aggancia l'Inter

Il Como non si ferma più e batte il Sassuolo con un agile 2-0. La squadra di Fabregas ha avuto il pieno controllo del match dall'inizio alla fine grazie a un approccio offensivo. In grosse difficoltà la difesa di Fabio Grosso: Muharemovic da dimenticare e con Muric è un disastro in occasione del gol del raddoppio. 

La gara si sblocca al 14' grazie al gol da attaccante vero di Douvikas che concretizza uno schema da corner. Nella ripresa il raddoppio porta la firma di Alberto Moreno, assistito magnificamente da Nico Paz. I neroverdi hanno due-tre grandi occasioni per riaprire il match intorno al 75' ma sprecano. Con questi tre punti, conquistati in apertura del 13° turno di Serie A, la squadra di Fabregas aggancia Inter e Bologna al quarto posto in classifica. È la prima volta in questa Serie A che il Como ha ottenuto due vittorie di fila. E la lotta per l'Europa è più che mai aperta.

