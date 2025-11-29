Jannik Sinner, attacco dall'Inghilterra: "Una cosa ridicola"

Ci risiamo: il no di Jannik Sinner alla Coppa Davis fa ancora discutere. Questa volta a riaprire la polemica ci pensa John Lloyd. L'ex tennista inglese è un fiume in piena e, nel corso della sua partecipazione al podcast Inside-In Tennis, commenta: "La mia reazione alla sua decisione è stata quella di tristezza e non perché l’Italia ha vinto. Ma perché ormai la Davis è diventata questo. Ripeto questa cosa ormai da anni, con questo formato la Coppa è diventata una cosa ridicola".
E ancora: "Non puoi considerare questa competizione come la migliore per squadre se è presente solo un giocatore della Top 10. Musetti e Sinner hanno preferito riposarsi invece di partecipare per preparare la prossima stagione. Per me è una cosa che va oltre la mia comprensione. Non sarebbe mai successo ai miei tempi".
Ma il campione altoatesino non è l'unico destinatario degli attacchi di Lloyd. Nel mirino ci finisce anche Emma Raducanu, tennista britannica. La sua colpa? Aver deciso di chiudere anzitempo la sua annata: "Aveva la possibilità di vincere il trofeo con l’Inghilterra, invece ha rifiutato per passare più tempo con il nuovo allenatore e prepararsi per la prossima stagione. Ma stiamo scherzando? Da quando non è più un privilegio giocare per il tuo paese?". Insomma, l'ex tennista proprio non capisce tutti questi "no".