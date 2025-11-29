Jannik Sinner, attacco dall'Inghilterra: "Una cosa ridicola"

Ci risiamo: il no di Jannik Sinner alla Coppa Davis fa ancora discutere. Questa volta a riaprire la polemica ci pensa John Lloyd. L'ex tennista inglese è un fiume in piena e, nel corso della sua partecipazione al podcast Inside-In Tennis, commenta: "La mia reazione alla sua decisione è stata quella di tristezza e non perché l’Italia ha vinto. Ma perché ormai la Davis è diventata questo. Ripeto questa cosa ormai da anni, con questo formato la Coppa è diventata una cosa ridicola".

E ancora: "Non puoi considerare questa competizione come la migliore per squadre se è presente solo un giocatore della Top 10. Musetti e Sinner hanno preferito riposarsi invece di partecipare per preparare la prossima stagione. Per me è una cosa che va oltre la mia comprensione. Non sarebbe mai successo ai miei tempi".