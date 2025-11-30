Jannik Sinner? "Idioti, non andrà da nessuna parte": chi è il "fesso" del decennio

Quando Steve Johnson, sconfitto e incredulo, pronunciò una frase destinata a tormentarlo per anni – "questo qui non andrà da nessuna parte" – non poteva immaginare quanto clamorosamente si sarebbe sbagliato. È il 2019, Roma, e Jannik Sinner è solo un ragazzino, magro e dall'aspetto curioso, il suo ranking è 262 del mondo. Oggi, sei anni dopo, è il super-campione che tutti conosciamo. Ma torniamo a quel match che Johnson ha deciso di raccontare per la prima volta nei dettagli.

Il 12 maggio di quell’anno, grazie a una wild card, Sinner aveva ottenuto l’accesso al tabellone principale degli Internazionali d’Italia. Sul Centrale, contro lo statunitense, sembrava destinato a sconfitta sicura. Nel set decisivo era sotto 2-5, ma riuscì a ribaltare il punteggio e a vincere. Un incontro che per molti fu solo una sorpresa da copertina, ma che per Johnson si trasformò in una piccola ferita sportiva difficile da archiviare.

L’ex tennista americano è tornato su quella giornata nel podcast Nothing Major, ospite di John Isner, Sam Querrey e Jack Sock, rivelando tutto ciò che quella partita ha comportato: "Non so se vi sia mai capitato: giochi contro una wild card locale o un ragazzino di casa e provi sensazioni diverse. Entro in campo e questo ragazzo è tipo 1,90 per 50 chili, super magro, e ti viene da pensare: Oh, potrebbe finire male. Devi vincere, ok? Perché sarebbe una figuraccia sul Centrale. Le aspettative non riguardavano solo la classifica o l’esperienza, era una questione di orgoglio. Arriva il terzo set e penso: Ti prego, vinci. Devi vincere, trova un modo. Ho servito per il match, ho avuto match point, e poi ho perso 7-5. Quella sconfitta non fu una semplice eliminazione al primo turno", ammette Johnson.