Nicola Pietrangeli, drammatica testimonianza di Licia Colò: "Lo ho visto 5 giorni fa..."

"L'ho visto l'ultima volta solo cinque giorni fa. Sono andata a trovarlo, stava molto male, ma continuava a fare battute, lamentandosi di essere 'stanco di essere stanco'. Stava male da tempo, adesso si è liberato. Probabilmente, ora ha finito di essere stanco": Licia Colò l'ha detto all'Adnkronos parlando di Nicola Pietrangeli, icona del tennis, scomparso oggi a 92 anni. "Voglio ricordarlo così e mi auguro che da lassù possa continuare a divertirsi, a sorridere e a fare battute con le persone che non ci sono più", ha aggiunto la conduttrice. I due sono stati insieme per 7 anni, dal 1987 al 1994. E all'epoca la loro storia fece scalpore per via della grande differenza d'età: lui aveva 54 anni, lei 24.

"Nicola è stato un campione nella vita e nello sport, un esempio di grande coraggio - ha dichiarato la Colò -. È sempre stata una persona che ha diviso, nel senso che alcuni lo amavano e altri non lo sopportavano, proprio perché era coraggioso, trasparente e non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode, anche fino all'ultimo. E io proprio di questo mi sono innamorata a suo tempo". E ancora: "In una società dove tutti fanno gli equilibristi, Nicola è stato un grandissimo maestro di vita".