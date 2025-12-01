Nicola Pietrangeli, drammatica testimonianza di Licia Colò: "Lo ho visto 5 giorni fa..."

"L'ho visto l'ultima volta solo cinque giorni fa. Sono andata a trovarlo, stava molto male, ma continuava a fare battute, lamentandosi di essere 'stanco di essere stanco'. Stava male da tempo, adesso si è liberato. Probabilmente, ora ha finito di essere stanco": Licia Colò l'ha detto all'Adnkronos parlando di Nicola Pietrangeli, icona del tennis, scomparso oggi a 92 anni. "Voglio ricordarlo così e mi auguro che da lassù possa continuare a divertirsi, a sorridere e a fare battute con le persone che non ci sono più", ha aggiunto la conduttrice. I due sono stati insieme per 7 anni, dal 1987 al 1994. E all'epoca la loro storia fece scalpore per via della grande differenza d'età: lui aveva 54 anni, lei 24.
"Nicola è stato un campione nella vita e nello sport, un esempio di grande coraggio - ha dichiarato la Colò -. È sempre stata una persona che ha diviso, nel senso che alcuni lo amavano e altri non lo sopportavano, proprio perché era coraggioso, trasparente e non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode, anche fino all'ultimo. E io proprio di questo mi sono innamorata a suo tempo". E ancora: "In una società dove tutti fanno gli equilibristi, Nicola è stato un grandissimo maestro di vita".
Pietrangeli, quando diceva: "Spero di morire nel sonno""Ogni sera prima di addormentarmi mi faccio il segno della croce. Spero, come tutti, di morire nel sonno. Ma finora...
Parlando degli anni in cui erano una coppia, poi, la conduttrice ha rivelato: "Con lui ho condiviso un bellissimo momento della mia vita. E il nostro rapporto ha continuato a essere bello anche dopo, perché il nostro legame si è trasformato. L'amore può cambiare, e quando c'è un sentimento che merita, si trasforma in una grande stima e in un grande affetto, che ho sempre conservato per lui. Per me è stato un maestro".