Andy Murray, la rivelazione su Djokovic: "Ridevano tutti, è stato imbarazzante"

A svelare i retroscena è stato lo stesso Murray nell’ultima puntata del Tennis Podcast. Il primo giorno di lavoro , il due volte vincitore di Wimbledon si è trovato a dover allenare Djokovic usando il classico cesto di palline. “È una storia divertente — ha raccontato Murray — il primo giorno che ho iniziato a lavorare con lui, sono arrivato al training camp e abbiamo fatto la sessione di tennis . E il suo team rideva di me, perché mentre Novak si scaldava, io ero in campo a scaldare… il mio braccio per la conduzione dei colpi dal cesto! Loro dicevano: ‘Non abbiamo mai visto nessuno scaldarsi per il cesto ’. E io: ‘Da giocatore odiavo quando i coach lanciavano male. Quindi sto lavorando sulle mie palle dal cesto’. Lo trovavano molto divertente”.

Ma i guai non erano finiti. Murray non si aspettava di doversi unire a Djokovic in un test fisico nel parco, come richiesto dal preparatore del serbo. “Pensavo: ‘Oh mio Dio’. Non correvo da quando avevo 25 anni. Però era il primo giorno, non potevo dire di no. Così dico: ‘Certo, la faccio’”, ha raccontato. La corsa si è trasformata in una prova durissima: “Era una corsa di circa 50 minuti, con salite. Dopo 4-5 minuti il mio polpaccio sinistro è andato in crampo. Pensavo: ‘Oh no. Non posso dirlo. È imbarazzante‘. Ho finito tutta la corsa, 50 minuti, in un dolore tremendo”. Murray ha poi spiegato l’accaduto al team di Djokovic: “Ragazzi, dovete aiutarmi. Sto correndo da 45 minuti, il polpaccio ha avuto un crampo. Non volevo mostrare che dopo 5 minuti ero già in difficoltà con un collega contro cui avevo giocato tutta la vita. È stato piuttosto imbarazzante, ma l’ho portata a termine”.