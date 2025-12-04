Milan, siluro di Allegri: "Non interessa a nessuno. Ma poi..."

Massimiliano Allegri, alla vigilia di Lazio–Milan, ottavo di finale di Coppa Italia, ha lanciato una frecciata diretta a colleghi e sistema calcio. Intervistato da Sport Mediaset, il tecnico rossonero ha ribadito con decisione il valore del torneo nazionale, affermando che “la Coppa Italia conta sempre, non solo quando si arriva ai quarti o alla semifinale”. Una frase che va dritta al punto: per Allegri, il disinteresse mostrato nei primi turni è ormai diventato un’abitudine difficile da giustificare.

“Mi fa sorridere quando sento dire che la coppa non interessa a nessuno — ha aggiunto — perché poi, appena arrivano gli ottavi, tutti si ricordano che è un trofeo vero e importante”. Il tecnico ha insistito sul fatto che, fino a questo livello della competizione, molte squadre scelgono di presentarsi con formazioni sperimentali, come se superare i primi turni fosse un dettaglio. “È facile parlare di mentalità vincente a maggio — ha ironizzato — ma la mentalità la costruisci anche rispettando le competizioni a gennaio”.