Seydou Doumbia, l'africano ex Roma? Sconvolgente: quanti anni ha davvero

Seydou Doumbia è tornato a far parlare di sé, ma questa volta non per un gol né per un trasferimento. L’ex attaccante ivoriano, oggi fuori dal calcio dopo l’ultima esperienza con l’Hamrun Spartans a Malta, è finito al centro di un caso legato alla sua reale età. A riportare la vicenda è Fanpage.it, che racconta come il giocatore si sia sottoposto alla macchina della verità per dissipare i sospetti che da anni accompagnano la sua carriera.
Secondo i documenti ufficiali, Doumbia avrebbe 37 anni e ne compirebbe 38 il prossimo 31 dicembre. Il test, però, avrebbe indicato più volte incongruenze nelle sue risposte, soprattutto quando gli è stato chiesto se avesse superato i 40 anni. Di fronte alla prima risposta ritenuta falsa, l’ex attaccante sarebbe rimasto sorpreso, chiedendo spiegazioni. Le domande successive — tutte centrate sul superamento dei 42-43 anni — avrebbero dato esiti simili, alimentando nuovamente il sospetto che la sua età anagrafica non coincida con quella biologica.
La storia riporta inevitabilmente alla memoria il Doumbia che arrivò in Italia nel 2015, acquistato dalla Roma dopo le stagioni scintillanti al CSKA Mosca. Nella Capitale, però, la sua avventura fu breve e deludente: appena una manciata di presenze in Serie A e un solo gol in giallorosso, senza mai riuscire a imporsi nonostante le grandi aspettative. Da lì iniziò un lungo giro d’Europa, tra prestiti e nuove destinazioni, fino al ritiro. Oggi, a distanza di anni, il suo nome torna sulle cronache non per le giocate che lo resero celebre in Russia, ma per un interrogativo che lo accompagna da tempo: quanti anni ha davvero Seydou Doumbia?