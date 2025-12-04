Seydou Doumbia, l'africano ex Roma? Sconvolgente: quanti anni ha davvero

Seydou Doumbia è tornato a far parlare di sé, ma questa volta non per un gol né per un trasferimento. L’ex attaccante ivoriano, oggi fuori dal calcio dopo l’ultima esperienza con l’Hamrun Spartans a Malta, è finito al centro di un caso legato alla sua reale età. A riportare la vicenda è Fanpage.it, che racconta come il giocatore si sia sottoposto alla macchina della verità per dissipare i sospetti che da anni accompagnano la sua carriera.

Secondo i documenti ufficiali, Doumbia avrebbe 37 anni e ne compirebbe 38 il prossimo 31 dicembre. Il test, però, avrebbe indicato più volte incongruenze nelle sue risposte, soprattutto quando gli è stato chiesto se avesse superato i 40 anni. Di fronte alla prima risposta ritenuta falsa, l’ex attaccante sarebbe rimasto sorpreso, chiedendo spiegazioni. Le domande successive — tutte centrate sul superamento dei 42-43 anni — avrebbero dato esiti simili, alimentando nuovamente il sospetto che la sua età anagrafica non coincida con quella biologica.