Real Ávila–Coruxo, "il mister ha aggredito un disabile": caos in sala stampa

L’episodio avvenuto dopo Real Ávila–Coruxo FC ha scosso il calcio spagnolo e, al di là degli sviluppi giudiziari, una cosa è risultata già evidente: ciò che si ascolta nel video della conferenza stampa di Marc García Puig è inquietante. Un audio che parla da solo, mettendo in scena urla, insulti e soprattutto il presunto attacco fisico a un addetto stampa disabile del Coruxo. Un comportamento che, se confermato, trasformerebbe la serata in una pagina vergognosa per il tecnico del Real Ávila.
La scintilla nasce quando García Puig perde completamente la calma durante un battibecco sulla data del match. Il tecnico punta il dito contro il galiziano: “Tu lavori nel giornalismo, amico, non diffondere informazioni false”. Tono aggressivo, linguaggio sprezzante, distanza zero. Poi il video mostra il tecnico allontanarsi, ma l’audio continua. Ed è qui che tutto precipita. Si sentono insulti furibondi, rumori di colluttazione e soprattutto le urla di terrore di chi avrebbe subito l’aggressione. Una scena che da sola basterebbe a definire il comportamento dell’allenatore quantomeno intollerabile e profondamente antitetico ai valori dello sport.
Il Coruxo ha denunciato immediatamente l’accaduto, parlando apertamente di aggressione ai danni del proprio dirigente disabile e chiedendo l’intervento delle autorità. Un atto dovuto, vista la gravità del quadro. Il Real Ávila, invece, ha reagito negando tutto, parlando di “accuse false e infondate” e sostenendo che testimoni oculari avrebbero confermato che nessuna violenza è mai avvenuta. Ma ora il pallone non è più in campo: è passato alla giustizia. Saranno le indagini a stabilire cosa sia realmente successo. Quel che è certo è che, anche solo a livello di immagine, il comportamento di García Puig — tra urla, intimidazioni e un clima surreale — resta un pessimo segnale per il calcio.
El entrenador del Real Ávila y el jefe de prensa del Coruxo mantuvieron una fuerte discusión.— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) December 10, 2025
El periodista, que está en silla de ruedas, denunció que el entrenador le agredió. El entrenador lo niega y anunció acciones legales.
Nada te prepara para lo del segundo 0:37. pic.twitter.com/0aXRa3doFU