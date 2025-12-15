Jannik Sinner, Carlos Alcaraz rassegnato: "So cosa farà per battermi"

Carlos Alcaraz festeggia il successo agli US Open e riflette sul rapporto competitivo con Jannik Sinner. Dopo il trionfo newyorkese, lo spagnolo ha sottolineato la dinamicità della loro rivalità: "La palla non è nel suo campo ora, deve migliorare qualcosa per potermi battere". Alcaraz ha spiegato come questo confronto reciproco li spinga a crescere costantemente: "Devo essere pronto a vedere cosa farà — le parole dello spagnolo — Credo che sia la bellezza di questa rivalità. Stiamo entrambi migliorando. Ci spingiamo al limite e ogni volta, dopo ogni partita, sappiamo cosa migliorare. È fantastico e mi aspetto che Jannik cambierà qualcosa per cercare di battermi la prossima volta. Sarò pronto”.

Il giovane talento iberico ha poi parlato del suo stato di forma e delle ambizioni personali: "Sento di essere al meglio della mia carriera finora, ma ho margini di miglioramento — aggiunge — Non ho ancora raggiunto il 100% e sto lavorando per farlo. A 22 anni credo che sia complicato essere la migliore versione di sé stessi. Ho cose da migliorare, il miglior Carlos deve ancora emergere”. Alcaraz ha toccato anche il tema dei festeggiamenti, spesso criticati dai media: "Mi piace godermi la vita, è vero. A chi non piace? Chi non si è divertito a 22 anni? Si tratta di passare del tempo di qualità a casa, serve ad arrivare motivato ai tornei”.