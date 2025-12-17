Marco Simoncelli, la premonizione del padre: "Vento di morte". Poco dopo, la tragedia

"Nelle corse tutti sono scaramantici. Ci sono dei gesti che ripeti perché ti danno serenità. Quel pomeriggio lì, quando varcai il cancello sul motorino per andare a vedere la gara, mi arrivò addosso un vento gelido che sapeva di morte. Mi sono detto. 'ca... lo vado a fermare'. Ma mancava un minuto e non ce l’avrei fatta. Per cinque minuti, fino all’incidente, ho sentito che c'era qualcosa che non quadrava".

Paolo Simoncelli, il padre del pilota Marco che morì in un tragico incidente in pista nel 2011, si sfoga in un'intervista rilasciata al Corriere della sera, ricordando alcuni dettagli di quel giorno. "Fatico a trovare una consolazione - ha detto -. Mi ripeto semplicemente che questa è la vita e soprattutto che non ho nessun rimpianto. Il destino di Marco era questo, io e mia moglie abbiamo fatto di tutto affinché fosse felice e lui è morto mentre stava facendo una cosa che lo rendeva felice".