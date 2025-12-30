Lorenzo Musetti, la mossa per battere Sinner: chi entra nel suo team

Con la stagione ormai alle spalle, per Lorenzo Musetti è tempo di analisi e di obiettivi futuri. L’azzurro, oggi numero 8 del ranking Atp, guarda avanti senza nascondersi e individua con chiarezza il punto di riferimento del circuito. “Per raggiungere Sinner e Alcaraz devo lavorare molto duramente dal punto di vista fisico”, ha spiegato, sottolineando come la preparazione resti la chiave per colmare il divario con i due leader della nuova generazione.

Il confronto con Jannik Sinner, in particolare, è stato netto. Musetti ricorda l’unico incrocio della scorsa stagione agli US Open come una lezione dura da digerire: “È stata una sconfitta molto dura perché non ho potuto affatto esprimermi — le sue parole — Ero ben al di sotto del suo livello”. Diversa, invece, la percezione delle sfide con Carlos Alcaraz, soprattutto sulla terra battuta, dove l’azzurro sente di potersela giocare alla pari, pur pagando spesso lo sforzo fisico con problemi muscolari.