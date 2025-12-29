Jannik Sinner, "si è dimesso": terremoto-mattone, cosa sta succedendo

Jannik Sinner ora è anche un fenomeno “immobiliare”, non è più solo l’astro dominante del tennis italiano. Dopo aver vinto, infatti, tanti tornei e tanti annessi premi per decine di milioni di dollari, arriva la decisione più dolce da prendere: cosa farne del denaro? La scelta è quella tradizionalista: investire nel mattone e farlo nel cuore di Milano. Ed è proprio questo che racconta il Corriere nella sua inchiesta economica che titola così: “Sinner spa, il mutuo da 4 milioni per due appartamenti a Milano in Corso Venezia: come investe il campione”.

La storia è semplice e potente allo stesso tempo: il tennista azzurro, tramite la sua società Foxera, ha sottoscritto un mutuo ventennale da circa 4 milioni di euro per finanziare l’acquisto di due immobili di pregio in pieno centro, a Corso Venezia. Non si parla di quartieri periferici, ma di una delle zone più esclusive della capitale finanziaria d’Italia, a pochi passi da Piazza San Babila. E qui arriva la frase che scalda i commenti: “Non è il mutuo di un comune mortale, naturalmente”.

In tanti sognano la prima casa, Sinner può sognare e tramutare il tutto in realtà, firmando cifre milionarie per uffici ad uso esclusivo in uno dei palazzi più eleganti di Milano. E, come racconta il Corriere, il prestito è a un tasso vicino al 5% tramite Mediobanca, una scelta che definisce l’operazione come strategica, non casuale.

I dettagli societari non passano inosservati: il fiduciario di Monaco si è dimesso, c’è una nuova veste da holding per la “Sinner spa”, e un manager di fiducia – Alex Vittur – ora gestisce tutto da Brunico. E mentre il campione continua a dominare in campo, fuori si muovono le acque della finanza. È vero, la società ha ancora un bilancio in perdita, ma il valore netto degli immobili supera i 6,6 milioni di euro. In un Paese dove si parla sempre di giovani che non riescono a comprare casa, vedere un talento italiano trasformare il proprio capitale in pietre preziose del mercato immobiliare fa discutere e non poco. Perché questa non è solo una compravendita: è un segnale di fiducia nel nostro mercato, un investimento che proietta Sinner oltre i confini sportivi, dentro i grandi numeri dell’economia nazionale. Con buona pace di chi lo critica per la sua residenza monegasca.