Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Jannik Sinner, "si è dimesso": terremoto-mattone, cosa sta succedendo

di Roberto Tortoralunedì 29 dicembre 2025
Jannik Sinner, "si è dimesso": terremoto-mattone, cosa sta succedendo

2' di lettura

Jannik Sinner ora è anche un fenomeno “immobiliare”, non è più solo l’astro dominante del tennis italiano. Dopo aver vinto, infatti, tanti tornei e tanti annessi premi per decine di milioni di dollari, arriva la decisione più dolce da prendere: cosa farne del denaro? La scelta è quella tradizionalista: investire nel mattone e farlo nel cuore di Milano. Ed è proprio questo che racconta il Corriere nella sua inchiesta economica che titola così: “Sinner spa, il mutuo da 4 milioni per due appartamenti a Milano in Corso Venezia: come investe il campione”.

La storia è semplice e potente allo stesso tempo: il tennista azzurro, tramite la sua società Foxera, ha sottoscritto un mutuo ventennale da circa 4 milioni di euro per finanziare l’acquisto di due immobili di pregio in pieno centro, a Corso Venezia. Non si parla di quartieri periferici, ma di una delle zone più esclusive della capitale finanziaria d’Italia, a pochi passi da Piazza San Babila. E qui arriva la frase che scalda i commenti: “Non è il mutuo di un comune mortale, naturalmente”.

In tanti sognano la prima casa, Sinner può sognare e tramutare il tutto in realtà, firmando cifre milionarie per uffici ad uso esclusivo in uno dei palazzi più eleganti di Milano. E, come racconta il Corriere, il prestito è a un tasso vicino al 5% tramite Mediobanca, una scelta che definisce l’operazione come strategica, non casuale.

I dettagli societari non passano inosservati: il fiduciario di Monaco si è dimesso, c’è una nuova veste da holding per la “Sinner spa”, e un manager di fiducia – Alex Vittur – ora gestisce tutto da Brunico. E mentre il campione continua a dominare in campo, fuori si muovono le acque della finanza. È vero, la società ha ancora un bilancio in perdita, ma il valore netto degli immobili supera i 6,6 milioni di euro. In un Paese dove si parla sempre di giovani che non riescono a comprare casa, vedere un talento italiano trasformare il proprio capitale in pietre preziose del mercato immobiliare fa discutere e non poco. Perché questa non è solo una compravendita: è un segnale di fiducia nel nostro mercato, un investimento che proietta Sinner oltre i confini sportivi, dentro i grandi numeri dell’economia nazionale. Con buona pace di chi lo critica per la sua residenza monegasca.

tag
jannik sinner
foxera
alex vittur

Parla Woodbridge Sinner gode, "Alcaraz non vincerà nulla": una profezia nerissima

Consacrazioni Kevin Spacey come Jannik Sinner: si scatena il delirio

L'intervista Tennis, il piano di Angelo Binaghi: "Come portare il quinto Slam a Roma"

ti potrebbero interessare

Kyrgios umiliato dalla Sabalenka, il punto che fa il giro del mondo

Kyrgios umiliato dalla Sabalenka, il punto che fa il giro del mondo

Roberto Tortora
Inter, Chivu gela Conte: "Io non faccio casino", altissima tensione

Inter, Chivu gela Conte: "Io non faccio casino", altissima tensione

Andy Carroll, arrestato l'ex bomber dell'Inghilterra: rischia 5 anni di carcere

Andy Carroll, arrestato l'ex bomber dell'Inghilterra: rischia 5 anni di carcere

Kyrgios, la pagliacciata con Sabalenka: com'è finita la "Battaglia dei sessi"

Kyrgios, la pagliacciata con Sabalenka: com'è finita la "Battaglia dei sessi"

Carlo Galati