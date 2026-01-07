Libero logo
Jannik Sinner nuota nei milioni di euro? All'Australian Open...

di
mercoledì 7 gennaio 2026
Montepremi da record per l’Australian Open che si giocherà a Melbourne dal 18 gennaio all’1 febbraio. Il primo Slam del 2026 aumenterà il prize-money del 16% rispetto all’edizione precedente. Una crescita significativa, frutto delle scelte economiche operate dal Ceo Craig Tiley. Il montepremi totale raggiungerà i 111,5 milioni di dollari australiani (circa 74,7 milioni di dollari statunitensi), contro i 96,5 milioni dello scorso anno.

Aumentato del 16% anche il prize money destinato alle qualificazioni, con l’obiettivo di rendere il tennis più inclusivo e migliorare le condizioni economiche dei giocatori fuori dalla top 100. Tutti i turni del torneo, sia nei tabelloni di singolare sia in quelli di doppio, beneficeranno di un aumento minimo del 10%.

Jannik Sinner, la rivelazione di Binaghi: "Stava per finire in ospedale"

"Il tennis è uno sport individuale frenetico che ti sbatte ogni settimana da una parte all’altra del m...

I due campioni del singolare di quest’anno, quindi, incasseranno ciascuno 4,15 milioni di dollari australiani (circa 2,4 milioni di euro), rispetto ai 3,5 milioni che, i vincitori della ultima edizione Jannik Sinner e Madison Keys, portarono a casa lo scorso anno (circa 2 milioni di euro).

Sinner, volano stracci tra Djokovic e il sindacato anti-Jannik

Nole Djokovic fa parlare di sé in questo inizio del 2026 che non lo vede più come uno degli imperatori del...
Seduzioni Jannik Sinner, la collega pazza di lui: "Come un robot"

Il campione Jannik Sinner atterra, Laila è sparita: voci incontrollate a Seul

Esibizionismi Sinner sfida Alcaraz a Seul? "Un problema per il tennis"

