Jannik Sinner, la rivelazione di Binaghi: "Stava per finire in ospedale"

"Il tennis è uno sport individuale frenetico che ti sbatte ogni settimana da una parte all’altra del mondo questo ti porta a fare rinunce, come le Olimpiadi o la Coppa Davis. Nessuno è perfetto, ma prima della rinuncia a Mattarella io ricordo Sinner che stava per finire in ospedale a Melbourne durante il match con Rune. Non c’è solo un riposo fisico, ma anche la necessità di distrarsi, di incontrare gli amici, di stare in famiglia. Ci vorrebbero 50 ore al giorno".

In un'intervista al Corriere della Sera, Andrea Binaghi ha spiegato che il successo del tennis italiano è frutto una grande varietà di avvenimenti. "Vale tutto - ha detto -. Questa congiuntura favorevole è frutto di una crescita costante, sana, pluriventennale. E in questo percorso si è inserito un fenomeno. La ricerca di performance assoluta di Sinner si sviluppa in modo indipendente da quella della Federazione, ma con la stessa voglia di vincere e di lavorare".