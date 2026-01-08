Mario Balotelli, nuova squadra a 35 anni: con chi ha firmato

Balo is back. Aggiungerei “again”. Se, infatti, questo era lo slogan che accompagnava il ritorno di Super Mario Balotelli al Milan nell’ormai lontanissima campagna di mercato invernale del 2013, oggi di acqua e di squadre sotto i ponti ne sono passate, ma l’attaccante italiano non ha ancora voglia di smettere e ci riprova, questa volta, nel deserto. Dopo mesi di inattività e di voci di mercato che si rincorrevano, il 35enne attaccante ha deciso di ripartire… dagli Emirati Arabi Uniti: niente Serie A, niente grandi club europei, ma un contratto di due anni e mezzo con l’Al-Ittifaq FC di Dubai.

La notizia rimbalza con un mix di sorpresa e tristezza per chi aveva ancora nel cuore il Balotelli di Inter, Milan e Nazionale. La carriera di Super Mario, un tempo protagonista assoluto nei grandi stadi italiani e internazionali, ora lo porta a giocare in un campionato ben remunerato sì, ma altrettanto lontano dai riflettori del calcio che conta. L’Al-Ittifaq, oltretutto, milita nella seconda divisione degli Emirati Arabi, una scelta che svuota definitivamente il sogno di un ritorno in Serie A. Eppure, prima della firma, Super Mario non ha mai nascosto la sua ambizione: durante una chiacchierata con Clarence Seedorf dello scorso dicembre aveva detto chiaro e tondo, “Si aspettavano tutti che giocassi ancora in Serie A – ma dal momento che penso di aver aspettato troppo, da gennaio ascolterò le squadre estere e sceglierò le opzioni migliori. Non sarà il mondo del calcio a farmi smettere, smetterò quando vorrò io”.

E i fatti, in concreto, sono stati questi: nessuna offerta concreta in Italia, ponti d’oro da Dubai e via con le valigie già pronte. Una scelta che, tutto sommato, oggi è comprensibile e ricalca quella che tanti campioni fanno negli ultimi anni di carriera per chiudere col botto. I più nostalgici, però, avrebbero voluto rivederlo in Serie A, dopo la fatiscente esperienza al Genoa, come nota più bella di un’epoca balotelliana piena di alti incredibili e bassi altrettanto fragorosi. La cosa più importante è solo una: Mario Balotelli scende di nuovo in campo.