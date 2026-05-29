Giorgia Meloni sbeffeggia Elly Schlein: "Arrivo a pensare che forse non conviene..."

Giorgia Meloni evita di infierire, si limita alla stoccata. Dopo tutto quello che le hanno detto da sinistra in campagna elettorale, è il minimo sindacale. Ricorda che «l’ultimo pronostico che ha fatto Elly Schlein è stato: “Vinciamo a Venezia e mandiamo a casa Meloni”», e si sa come è andata.

«A volte», commenta, «arrivo a pensare che forse non si portano benissimo neanche da soli...». Poco prima, il giornalista le ha chiesto se non teme di avere davanti un anno di logoramento. Lei, ridendo, ha risposto che «l’opposizione ci scommette da prima che ci insediassimo. Ci dava per spacciati dopo sei mesi e siamo diventati il secondo governo più longevo della storia d’Italia e uno dei più stabili d’Europa. Direi che sui pronostici la sinistra non è fortissima...».

È l’unico momento lieve dell’intervista fatta ieri dalla premier a Mattino Cinque. La situazione internazionale non consente leggerezze e la spesa pubblica per alleviare l’impatto dei costi dell’energia su famiglie e imprese è sempre in cima alle sue preoccupazioni. «Di fronte a una crisi globale come quella generata dall’Iran, dalla chiusura dello stretto di Hormuz», argomenta, «non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari». È il motivo per cui ha scritto a Ursula von der Leyen la lettera in cui chiede di estendere a quelle spese la stessa flessibilità sui vincoli di bilancio prevista per gli investimenti nella difesa. «Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa», spiega. Non perché lei sia contraria a investire lì: sostiene sempre «la necessità che l’Italia e l’Europa facciano di più per difendersi da sole», perché è l’unico modo di essere liberi. Ma «è evidente», dice, «che sedi fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione». Quindi «bene le spese per la difesa, a maggior ragione bene le spese perla sicurezza. Ma servono risorse anche per l’energia». In ogni caso, promette, i provvedimenti «saranno sempre puntuali», i cittadini «possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo».

Un modo per dire che nella scala delle priorità della premier il rispetto dei vincoli europei è importante, ma prima viene la necessità di aiutare gli italiani in una fase così difficile. La stessa stabilità, aggiunge, non serve per il record di durata nella storia della repubblica, che il suo governo raggiungerà a settembre, ma per i risultati che produce «in termini di credibilità internazionale, sulle alleanze che puoi stringere, sugli investimenti che puoi attrarre, sulla strategia che metti in campo. Non getti soldi dalla finestra perché non devi rincorrere un consenso immediato». Si mostra cauta sulla vicenda di Salim El Koudri, il ragazzo che alla guida di un’automobile ha tentato di compiere una strage a Modena. «Ci sono informazioni che vanno in direzioni diverse: da un lato il possibile caso psichiatrico, dall’altro precedenti legati al fondamentalismo. Aspettiamo il lavoro della magistratura», dice senza sbilanciarsi. Il governo, comunque, si sta concentrando sullo «scenario peggiore possibile, il rischio fondamentalista».