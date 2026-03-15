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Dubai, colpito il grattacielo: inferno di fiamme, il video-choc del raid

domenica 15 marzo 2026
Dubai, colpito il grattacielo: inferno di fiamme, il video-choc del raid

1' di lettura

Medio Oriente in fiamme. La guerra raggiunge ogni angolo. E raggiunge ancora una volta Dubai, dove un lussuoso grattacielo nel quartiere di Al-Badaa è stato colpito nella giornata di giovedì 12 marzo da un drone. Secondo quanto riportato da Drop Site News, le autorità locali hanno segnalato un "piccolo incidente con un drone" nel quartiere di Al-Badaa, senza feriti, e hanno affermato che un incendio in un grattacielo nelle vicinanze è stato domato. Nel video le impressionanti immagini dell'attacco al grattacielo.

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