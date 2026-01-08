Inter-Napoli, siluro di Conte su Chivu: "Per me è un complimento"

Il confronto a distanza tra Cristian Chivu e Antonio Conte continua a tenere banco e aggiunge tensione alla vigilia di una sfida già molto attesa: quella di domenica al Meazza tra Inter e Napoli. Dopo il pareggio ottenuto contro il Verona, l’allenatore dei partenopei è tornato sulle dichiarazioni del tecnico romeno, che in precedenza aveva minimizzato la questione sostenendo di non dare peso alle parole di Conte. Una presa di posizione che ha spinto il tecnico salentino a intervenire per chiarire il senso delle sue affermazioni.

Conte ha spiegato di non aver mai avuto l’intenzione di innescare una polemica, rivendicando la correttezza del proprio ragionamento. “Non mi sembra di aver detto chissà cosa”, ha ribadito, sottolineando come definire Milan, Juventus e Inter come ‘top club’ sia semplicemente un riconoscimento della loro storia. “Lo considero un complimento”, ha aggiunto, respingendo l’idea che dietro quelle parole si nascondesse una critica. Secondo l’allenatore del Napoli, spesso il dibattito viene forzato: “Voi siete bravi a trovare un aspetto negativo che per quanto mi riguarda non c’era”, ha osservato, allargando poi il discorso al clima che circonda il calcio italiano. “Se dico qualcosa sugli arbitri succede il putiferio e divento il lamentoso”, mentre in altri contesti, come quello inglese, certe dinamiche mediatiche non si verificavano.