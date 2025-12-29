Inter, Paolo Condò a valanga contro Cristian Chivu: "Ma che vuol dire?"

Paolo Condò non ha risparmiato critiche a Cristian Chivu dopo le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di Atalanta-Inter. “Chivu nella conferenza stampa prima di Atalanta-Inter parla di una sua dignità che non è in vendita, di realtà distorta. Ma che vuol dire?” ha commentato Condò, aggiungendo: “Ha questo eloquio da saggio della montagna, che è bellissimo, ma ultimamente è più criptico”. Il giornalista si è chiesto chi abbia davvero messo in dubbio la dignità dell’allenatore o quale sia la realtà distorta a cui Chivu si riferisce. Per Condò, le critiche sul rendimento della squadra negli scontri diretti finora non sono esagerate: “Se diciamo che negli scontri diretti finora ha fatto fatica non è una distorsione della realtà”.

Chivu, però, ha scelto un approccio misurato, concentrandosi sulla vittoria per 1-0 a Bergamo che ha permesso all’Inter di chiudere l’anno in testa alla classifica. “Quello che dice Conte non mi interessa… Si può andare a giocare a calcio senza tirare fuori altro”, ha detto, sottolineando l’importanza di mantenere i valori della competizione e far godere i tifosi solo dello sport. Sul match con l’Atalanta ha aggiunto: “A livello mentale ci è mancato dare continuità alla stagione fin qui… Questa contro l’Atalanta è una vittoria importante su un campo dove non è mai semplice giocare”.