Nairobi, la tennista incapace: la verità dietro allo scandalo

L’inizio della stagione tennistica ha già regalato spunti inattesi. Mentre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno rifinendo la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali, l’episodio più discusso dei primi giorni non è arrivato da un grande palcoscenico, ma da un torneo Itf, il livello più basso del circuito professionistico. A catalizzare l’attenzione è stata la prestazione surreale di Hajar Abdelkader, 21enne egiziana diventata improvvisamente virale per motivi tutt’altro che sportivi.

All’Itf W35 di Nairobi, Abdelkader ha ricevuto una wild card ed è scesa in campo contro la tedesca Lorena Schaedel, numero 1026 del ranking WTA. Il match è durato appena 37 minuti e si è chiuso con un doppio 6-0 senza appello.

I numeri raccontano un incontro ai limiti dell’incredibile: tre punti conquistati in totale e ben 20 doppi falli, con una serie di errori che hanno dato l’impressione di una giocatrice alle primissime armi. I video circolati sui social mostrano difficoltà evidenti già nel gesto del servizio e colpi eseguiti con grande incertezza, tanto da lasciare perplessa persino l’avversaria, apparsa quasi imbarazzata nonostante la vittoria.

Le informazioni su Abdelkader sono pochissime. Dai dati ufficiali Itf risulta che abbia iniziato a giocare a 14 anni, che sia nata nel 2004 e che quella di Nairobi sia stata la sua prima apparizione in un torneo internazionale. Nessuna classifica, nessun precedente, nessun riferimento a risultati giovanili o a un percorso agonistico riconoscibile.

Proprio questo ha acceso il dibattito. Sui social e tra gli addetti ai lavori si moltiplicano le domande sull’assegnazione della wild card, strumento spesso discusso nei tornei minori. L’ipotesi di legami con sponsor od organizzatori viene sussurrata, senza prove, ma il caso resta emblematico: come può una giocatrice così inesperta entrare nel tabellone di un torneo ITF da 35mila dollari (29.970 euro al cambio attuale)? Una domanda che, almeno per ora, resta senza risposta.