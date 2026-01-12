Inter-Napoli, Ciccio Graziani stronca Antonio Conte: "Brutte figure. Rivedi le immagini..."

La furia di Antonio Conte esplosa a pochi istanti dal fischio finale di Inter-Napoli, con proteste incontenibili, urlacci, "vergognatevi tutti!" e l’inevitabile espulsione, ha inevitabilmente infiammato il post-partita. E su quanto accaduto Ciccio Graziani mostra di non avere dubbi: il tecnico dell’Inter ha sbagliato tono e tempi, e il suo sfogo non trova giustificazioni.
Intervenuto a La Domenica Sportiva su Rai 2, l’ex bomber ha giudicato eccessiva la reazione del mister del Napoli sul rigore assegnato ai nerazzurri, un episodio a suo giudizio chiaro, cristallino. Graziani riconosce la caratura dell’allenatore, ma ne rimarca un limite che emerge quando la tensione sale: "Antonio Conte è bravo, ma non sa contare fino a dieci nei momenti di difficoltà. In questo caso qui prima rivedi le immagini", picchia durissimo.
Antonio Conte, il siluro di Diletta Leotta: "Ce lo saluti..."La sfida tra Inter e Napoli al Meazza si chiude 2-2, ma a catturare l’attenzione più del risultato è...
Insomma, il consiglio è quello di raffreddare gli animi prima di parlare. Ma non è tutto. Graziani rincara: "Dico di più, se ci fosse stato un fallo su Hojlund, Conte avrebbe gridato vergogna alla stessa maniera. È bravo, ma deve valutare bene, altrimenti va incontro a brutte figure". A chiudere, la valutazione tecnica sull'episodio che ha innescato tutto: "Questo è un calcio di rigore netto". Amen.