Inter-Napoli, Antonio Conte "graziato"? Due giornate dopo la sfuriata

Due giornate di squalifica per il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo l'espulsione rimediata durante il match pareggiato 2-2 domenica sera a San Siro contro l'Inter. Il tecnico partenopeo tornerà quindi per Juve-Napoli all'Allianz Stadium. Lo ha stabilito il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea al termine della 20/a giornata di campionato.

L'allenatore pugliese è stato sanzionato con due turni stop e un'ammenda di 15mila euro "per avere, al 26' del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara - si legge nel referto - successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco" e "per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara".

Restando agli allenatori, una giornata di squalifica al tecnico della Cremonese Davide Nicola e a quello della Fiorentina Paolo Vanoli. Per quanto riguarda i giocatori, mano pesante del giudice sportivo nei confronti del difensore del Lecce Kialonda Gaspar, sanzionato con tre giornate di squalifica "per avere, al 47' del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio all'altezza della coscia un calciatore avversario che si trovava a terra; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava ad un Assistente rivolgendogli un ironico applauso".