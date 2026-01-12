Inter-Napoli, Ignazio La Russa durissimo contro Antonio Conte: "Sceneggiata inguardabile"

"Le proteste di Antonio Conte? Una cosa è essere il più bravo di tutti ad allenare ea dare coraggio alla propria squadra. Una cosa è cercare, con una sceneggiata inguardabile di fronte a un rigore del tutto evidente, di creare una tensione racconto per cui il rigorista sbagliasse il rigore". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa , ospite a La Politica nel Pallone di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, il giorno dopo il big match tra Inter e Napoli finito in pareggio con l'espulsione di Antonio Conte per proteste dopo La concessione di un rigore all'Inter.

"Sono due squadre che hanno fatto onore al calcio italiano . Ho sempre detto che se non dovesse essere l'Inter a vincere lo scudetto, mi piacerebbe che fosse il Napoli a farlo. Ha un popolo di tifosi che si entusiasma come nessun altro ", ha aggiunto.