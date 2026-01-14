Libero logo
Roma, chi è Antonio Arena: da dove arriva il bomber di 16 anni

di Lorenzo Pastugliamercoledì 14 gennaio 2026
A Roma c’è un nome nuovo che in poche settimane ha iniziato a circolare con insistenza nei corridoi di Trigoria e tra i tifosi: Antonio Arena. Sedici anni appena, un fisico già pronto e una personalità che non tradisce l’età. Il suo volto è diventato improvvisamente familiare martedì sera, quando Gian Piero Gasperini lo ha mandato in campo contro il Torino in Coppa Italia. Trenta secondi dopo, al primo pallone toccato, Arena ha segnato di testa, con il tempismo e la freddezza di un attaccante navigato. Un gol “da nove vero”, anche se non è bastato a evitare l’eliminazione della Roma.

Arena è nato il 10 febbraio 2009 a Sydney, in Australia, ha doppia cittadinanza e una storia che sembra già un romanzo di calcio moderno. I nonni paterni partirono da Taurianova, in Calabria, per l’Australia, lui ha fatto il percorso inverso per inseguire il pallone. Dopo i primi passi tra Ucchino Football e Sydney Wanderers, nel 2022 è arrivata la chiamata del Pescara. In Abruzzo ha bruciato le tappe: esordio e gol in Serie C a 16 anni, diventando il più giovane marcatore della storia del club. Da lì il salto alla Roma, prima in Primavera e poi stabilmente nel giro della prima squadra.

C’è un dato che racconta meglio di tanti altri il peso del suo gol al Torino: Arena è il primo calciatore nato nel 2009 ad aver segnato con una squadra di Serie A e l’unico della sua annata, nei cinque grandi campionati europei, ad aver trovato la rete tra tutte le competizioni. Numeri che spiegano perché Gasperini lo osservi con attenzione da mesi e perché Silvio Baldini abbia sentenziato senza mezzi termini: “Sentirete parlare di lui”.

In campo è attaccante moderno, capace di giocare sia da centravanti sia partendo più largo. Forte fisicamente, bravo ad attaccare la profondità, utile nel dialogo con i compagni. E con una cura quasi maniacale per il lavoro quotidiano. Non a caso, parlando di modelli, ripete spesso: “Mi ispiro a Ronaldo il Fenomeno”. Un riferimento che dice molto anche del suo modo di vivere il calcio: dedizione totale, sacrificio e fame. A sedici anni, il nuovo gioiellino della Roma ha già chiarito una cosa: non è qui per caso. Il calcio per lui "è dedizione, sacrificio, passione”. Insomma, le qualità sembrano esserci tutte.

